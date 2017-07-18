Анита Цой и Наталья Подольская померялись розами, Наталья Водянова похвасталась взрослым сыном, Юлия Проскурякова показала подросшую дочь — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте

Виктория Боня поделилась фотографией из путешествия: «С мамулей обожаем ездить в Италию, наша первая поездка была в эту страну 15 лет назад. Из всех городов, что мы посетили вместе ее пленила Венеция. А мне везде хорошо, особенно, когда мы вместе». Алика Смехова показала фото с отцом: «В детстве я очень плохо ела и, единственный человек, который мог меня накормить был мой папа. Он придумывал целые спектакли, что бы скормить мне ненавистную манную кашу или суп. Правда очень скоро я вошла во вкус и меня уже не остановить. Особенно мы любим наши семейные застолья или готовим сообща». Сергей Лазарев и Андрей Малахов показали, как они нежатся на пляже. Лена Перминова отдыхает с детьми в Крыму. Жанна Эппле зажигает в Анапе. Светлана Бондарчук снова похвасталась стройным телом: «Солнце оставляет следы». Певица Натали опубликовала нежную фотографию с сыном: «До сих пор не знаю, откуда берутся дети», — призналась она. Юлия Проскурякова показала подросшую дочь:

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Июл 18 2017 в 2:57 PDT

Певица Жасмин показала подросших детей от Илана Шора. Наталья Водянова похвасталась взрослым сыном: «Son + Sun = A Perfect Sonset. Солнечный сын». Иосиф Пригожин и Валерия проводят романтические вечера вместе. Марина Газманова похвасталась дачными дарами. Анита Цой — своими розовыми кустами:

Наталья Подольская не сдержалась и показала свои:

Мой красивый ответ дорогой @anitatsoy Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Июл 19 2017 в 3:42 PDT