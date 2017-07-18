19 июля: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Виктория Боня поделилась фотографией из путешествия: «С мамулей обожаем ездить в Италию, наша первая поездка была в эту страну 15 лет назад. Из всех городов, что мы посетили вместе ее пленила Венеция. А мне везде хорошо, особенно, когда мы вместе». Алика Смехова показала фото с отцом: «В детстве я очень плохо ела и, единственный человек, который мог меня накормить был мой папа. Он придумывал целые спектакли, что бы скормить мне ненавистную манную кашу или суп. Правда очень скоро я вошла во вкус и меня уже не остановить. Особенно мы любим наши семейные застолья или готовим сообща».
Сергей Лазарев и Андрей Малахов показали, как они нежатся на пляже. Лена Перминова отдыхает с детьми в Крыму. Жанна Эппле зажигает в Анапе. Светлана Бондарчук снова похвасталась стройным телом: «Солнце оставляет следы».
Певица Натали опубликовала нежную фотографию с сыном: «До сих пор не знаю, откуда берутся дети», — призналась она. Юлия Проскурякова показала подросшую дочь:
Певица Жасмин показала подросших детей от Илана Шора. Наталья Водянова похвасталась взрослым сыном: «Son + Sun = A Perfect Sonset. Солнечный сын». Иосиф Пригожин и Валерия проводят романтические вечера вместе.
Марина Газманова похвасталась дачными дарами. Анита Цой — своими розовыми кустами:
Лет пять назад начала формировать розарий. Долго мечтала об этом. Долго к этому шла. Ни дня, ни часу потраченных на цветы не жалею. Вдыхаю аромат, созерцаю красоту, учусь у цветов достоинству и умению выживать. Постоянно думаю о том, что неземной красоте обязательно нужны шипы, ведь сам себя не защитишь, никто не защитит... если только не любящий тебя всем сердцем и единственный... Но это, к сожалению, редкость. Все, как среди нас, людей. Не правда ли? #мойсад #анитацой #цветы #розы
Публикация от Anita Tsoi / Анита Цой (@anitatsoy)
Наталья Подольская не сдержалась и показала свои:
Мой красивый ответ дорогой @anitatsoy
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)
Анна Седокова призналась в любви Ольге Бузовой: «Я помню как мы впервые увиделись. В декабре я беременна, но еще никто не знает, ты худущая как тростинка. Я четко помню как ты дрожала, когда мы фотографировались. Ты сказала что почти не спишь третьи сутки. Позавчера мы летели в самолете и ты была уже немного другой, но все так же никогда не спящая с расписанным гастрольным графиком на год вперед. Смелая и сильная. Мы не знакомы с тобой близко. У меня даже нет твоего телефона. Но я не понимаю как ты справляешься с этой ненавистью вокруг. Я прочла комменты всего лишь в нескольких постах и мне стало не по себе. Каждый второй считает нужным обсудить, раскритиковать... Но и каждый первый защищает)) Вот видишь и я туда же)))) Я хочу тебе признаться. Я бы очень хотела, чтоб меня любила такая прекрасная, добрая, открытая и настоящая публика. Я вот до безумия люблю свою и безгранично благодарна ей за поддержку. Потому что проходя через весь ад развода и расставаний, когда тебе плохо и твое сердце в бинтах, ты открываешь глаза и видишь, что одна и никого рядом. Хочется не идти дальше.. но вдруг понимаешь, что где то там тебя ждут #ТвоиЛюди находишь в себе силы и идешь #ТолькоВперед Теперь все будет хорошо».
Фото: instagram.com