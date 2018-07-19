19 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Марина Газманова показала красивый снимок из фотосессии с дочерью Марианной, а Анна Седокова — архивное фото во время своей второй беременности. Певица также поздравила дочку Монику с днем рождения: «7 лет назад в мою жизнь пришла невероятная девочка. Мы назвали ее Моника и точно знали, что ее жизнь будет наполнена любовью! А она научила любить моя! И никогда не сдаваться. Бороться за самое важное и никогда не вешать нос! И сейчас, пройдя самый трудный период в жизни, и обнимая ее , я понимаю, что Моника показала мне самый главный урок в жизни! ЛЮБОВЬ всегда побеждает!! Злость , обиды, ревность, жадность. ЛЮБОВЬ всегда первостепенна! С Днем Рождениям, мой маленький цветочек! Я сделаю все, чтоб ты была счастлива и любима!».

Ольга Серябкина продемонстрировала аппетитные ягодицы в очень облегающем белом платье.