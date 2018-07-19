19 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Куриленко показала архивное фото, изменившее ее жизнь.
Анастасия Волочкова вновь решила полностью обнажиться на пляже. Мария Шарапова рассказала о своих открытиях в итальянской кухне. Алена Хмельницкая призналась, что ей пора худеть:
Татьяна Навка зажгла на концерте Бейонсе и Джея Зи.
Марина Газманова показала красивый снимок из фотосессии с дочерью Марианной, а Анна Седокова — архивное фото во время своей второй беременности. Певица также поздравила дочку Монику с днем рождения: «7 лет назад в мою жизнь пришла невероятная девочка. Мы назвали ее Моника и точно знали, что ее жизнь будет наполнена любовью! А она научила любить моя! И никогда не сдаваться. Бороться за самое важное и никогда не вешать нос! И сейчас, пройдя самый трудный период в жизни, и обнимая ее , я понимаю, что Моника показала мне самый главный урок в жизни! ЛЮБОВЬ всегда побеждает!! Злость , обиды, ревность, жадность. ЛЮБОВЬ всегда первостепенна! С Днем Рождениям, мой маленький цветочек! Я сделаю все, чтоб ты была счастлива и любима!».
Ольга Серябкина продемонстрировала аппетитные ягодицы в очень облегающем белом платье.
Ани Лорак и Ким Кардашьян тоже похвастались достоинствами своих тел. А Наташа Королева спела с друзьями и поклонниками в номере отеля в Питере.
Ольга Бузова показала очередное яркое бикини во время заплыва в Средиземном море в Турции. Софи Кальчева сейчас отдыхает в Греции и тоже делится с поклонниками снимками. А Елена Корикова выложила новое селфи.
Чудеса всегда доверены минутам.Чудо трудно растянуть на полчаса.Но минуты мы неряшливо минуем-И поэтому не верим в чудеса.(Леонид Филатов).Мне посчастливилось работать на одной сцене с этим потрясающим актёром и добрейшим человеком,в моем первом в жизни спектакле ‘Чайка’,в театре ‘Содружества актеров Таганки’.Это чудо,что жизнь дарит такие подарки судьбы!Всегда вспоминаю с благодарностью!#🙏 #захотелосьподелиться #чтобыпомнили #леонидфилатов #веримвчудо #korikova_official #чудесадневногосвета #😊 #☀️ #доброгодня #❤️ #Vk.com/id 497349085мойнастоящийаккаунтвконтакте
Алиса Аршавина опубликовала трогательное видео, на котором ее супруг Андрей Аршавин и младшая дочка Есения устроили совместный заплыв.
Фото и видео: Instagram