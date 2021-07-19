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19 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
19 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич поделилась кадрами с детской ковбойской вечеринки — в огромной эффектной шляпе.

Саша Савельева запостила летние кадры в ярком розовом купальнике.

Олеся Судзиловская опубликовала эффектные кадры и показала шикарную фигуру в купальнике у бассейна.

Алена Хмельницкая поделилась фотографией двух своих дочерей у бассейна.

Инна Маликова выложила фото в стильном образе — эффектном черном летнем платье, а Юлия Такшина опубликовала настоящее летнее фото — с огромным арбузом.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Хилькевич с дочерьми

Фото: @annakhilkevich

Лена Захарова показала фото у моря в ярком летнем образе — мини-шортах и небесно-голубом топе в горошек.

Даня Милохин пошел по стопам Тимати и освоил серфинг.

Ольга Орлова выложила яркое эффектное фото в летнем образе из путешествия.

Ольга Кабо примерила соломенную шляпу — и запечатлелась на атмосферных летних селфи.

Настя Каменских перед выступлением пофотографировалась в зеркало и выложила селфи на суд подписчиков. Перед поклонниками звезда появилась в шикарном платье с камнями красного цвета, которое подчеркнуло фигуру звезды.

Фото: Instagram Юлии Такшиной, Елены Захаровой, Ольги Орловой, Ольги Кабо, Анны Хилькевич, Инны Маликовой, Саши Савельевой, Олеси Судзиловской, Алены Хмельницкой, Юлии Такшиной

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