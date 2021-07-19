19 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Анна Хилькевич поделилась кадрами с детской ковбойской вечеринки — в огромной эффектной шляпе.
Саша Савельева запостила летние кадры в ярком розовом купальнике.
Олеся Судзиловская опубликовала эффектные кадры и показала шикарную фигуру в купальнике у бассейна.
Алена Хмельницкая поделилась фотографией двух своих дочерей у бассейна.
Инна Маликова выложила фото в стильном образе — эффектном черном летнем платье, а Юлия Такшина опубликовала настоящее летнее фото — с огромным арбузом.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @annakhilkevich
Лена Захарова показала фото у моря в ярком летнем образе — мини-шортах и небесно-голубом топе в горошек.
Даня Милохин пошел по стопам Тимати и освоил серфинг.
Ольга Орлова выложила яркое эффектное фото в летнем образе из путешествия.
Ольга Кабо примерила соломенную шляпу — и запечатлелась на атмосферных летних селфи.
Настя Каменских перед выступлением пофотографировалась в зеркало и выложила селфи на суд подписчиков. Перед поклонниками звезда появилась в шикарном платье с камнями красного цвета, которое подчеркнуло фигуру звезды.
Фото: Instagram Юлии Такшиной, Елены Захаровой, Ольги Орловой, Ольги Кабо, Анны Хилькевич, Инны Маликовой, Саши Савельевой, Олеси Судзиловской, Алены Хмельницкой, Юлии Такшиной
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