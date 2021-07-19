19 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич поделилась кадрами с детской ковбойской вечеринки — в огромной эффектной шляпе.

Саша Савельева запостила летние кадры в ярком розовом купальнике.

Олеся Судзиловская опубликовала эффектные кадры и показала шикарную фигуру в купальнике у бассейна.

Алена Хмельницкая поделилась фотографией двух своих дочерей у бассейна.

Инна Маликова выложила фото в стильном образе — эффектном черном летнем платье, а Юлия Такшина опубликовала настоящее летнее фото — с огромным арбузом.