19 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Аппетитная Нюша похвасталась купальником из переработанного пластика: «Сегодня, к сожалению, уже просто необходимо говорить о проблемах окружающей среды: о сортировке мусора, об отказе от пластиковых трубочек и пакетов из супермаркета... Нет, я не хочу рассказывать вам о своих знаниях в этой области или учить кого-то…Все мы слышали насколько загрязнен океан, насколько опасны нам и природе мусорные свалки. Осознание проблемы - половина успеха🙌🏽 Именно в наших руках изменить будущее, где каждый должен начать с себя ради наших деток и следующих поколений🌎 Необходимо❗ отказываться от вредных для планеты химикатов и пластика, сделать выбор в пользу альтернативных источников энергии 🍃 Наша поддержка необходима ученым и компаниям, которые тратят свое драгоценное время и ресурсы на создание экологически чистых технологий, производство продуктов, товаров ежедневного потребления, в том числе, и одежды!».