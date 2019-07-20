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19 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Алены Хмельницкой

Фото: Instagram Алены Хмельницкой
О том, как звезды провели день – читайте в нашем дайджесте.

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А как прошел ваш день?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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