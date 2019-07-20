19 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Диана Арбенина «отчиталась» о выступлении на открытии фестиваля «Нашествие»: «доброе утро страна! мы ОТКРЫЛИ двадцатое юбилейное НАШЕСТВИЕ!! рок-нн-ролл жив!!!».
Алена Хмельницкая показала забавное фото дочерей, а дочь Игоря Николаева прочитала «сказку на ночь».
Рита Дакота с подругами побывала на концерт Эда Ширана, а Марьяна Спивак поделилась селфи с этим популярным рыжеволосым музыкантом.
Юлию Ковальчук сравнили с «ихтиандром».
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В Юрмале меня окрестили ихтиандром🙈 Спасибо за невероятный приём и радость выступать для Вас)!! я прям соскучилась по прибалтийской публике!! И спасибо моей любимой @julia_day_ за сексикомбинезон)! #юлияковальчук #певица #ведущая #музыка #любовь #юрмала #рандеву
На фоне шумихи вокруг «состаренных» фотографий Владимир Познер показал себя в разном возрасте.
Анна Нетребко с сыном примерили подарки из Колорадо, которые привез Юсиф Эйвазов.
Аппетитная Нюша похвасталась купальником из переработанного пластика: «Сегодня, к сожалению, уже просто необходимо говорить о проблемах окружающей среды: о сортировке мусора, об отказе от пластиковых трубочек и пакетов из супермаркета... Нет, я не хочу рассказывать вам о своих знаниях в этой области или учить кого-то…Все мы слышали насколько загрязнен океан, насколько опасны нам и природе мусорные свалки. Осознание проблемы - половина успеха🙌🏽 Именно в наших руках изменить будущее, где каждый должен начать с себя ради наших деток и следующих поколений🌎 Необходимо❗ отказываться от вредных для планеты химикатов и пластика, сделать выбор в пользу альтернативных источников энергии 🍃 Наша поддержка необходима ученым и компаниям, которые тратят свое драгоценное время и ресурсы на создание экологически чистых технологий, производство продуктов, товаров ежедневного потребления, в том числе, и одежды!».
Анита Цой поздравила сына с 27-летием: «Серёжа @sergeystsoy , сын, с Днем рождения! Не верю, что тебе уже 27. Много сделано. Много пройдено. Но это только начало большого пути. Надо всё успеть. Надо встать на рельсы и пойти, набирая ход, и при этом, оставаться заботливым, внимательным, любящим сыном, братом, внуком, а вскоре: мужем, отцом, зятем... Не бойся шагать вперед и принимать решения. Не бойся ответственности. Она закаляет.💪🔥 Живи на полную катушку и будь счастлив! Будь любим! P.S. Мы с папой мечтаем о внуках. 😚 Твоя_Ма❤ #сын #hbd #СерСерыч».
А как прошел ваш день?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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