19 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Муж Полины Гагариной показал нежное семейное фото. Катя Гордон отпраздновала день рождения своего сына Серафима. София Ротару поделилась фото с сестрой: «С Аурикой всегда весело». Валерия поздравила Аркадия Укупника: «Аркаша, дорогой, спасибо за добрый, душевный праздник. С Днем рождения еще раз!!!!! То, что тебе 65 исполнилось, молчи, лишний раз не упоминай-все равно никто не поверит, а ты" лучше съешь за обедом свой паспорт...."»
Марина Газманова рассказала о семейной традции: «На каждое 14 февраля мы выходим на Бездонное озеро и вытаптываем сердце на снегу. А когда то я это сделала первый раз, произошло смешное недоразумение. В предверии праздника, я одна вытоптала сердце на снегу для Олега. На следующее утро выбежала на озеро, посмотреть, не замело ли сердце снегом. Что я увидела. Стоит мой муж посередине моей экспозиции, кругом камеры, журналисты и он вещает: Сейчас Маруся проснется, а я ей такой сюрприз приготовил! Стою хлопаю ресницами от негодования! Муж и жена одно целое. Я сделала, он заметил и воспринял, как свою идею, которая ему понравилась. Когда я заявила права на это сердце, он был удивлен и обрадован, что мы оба хотели приятно удивить друг друга».
Анфиса Чехова поделилась мыслями о свиданиях: «Когда я была юной и не слишком уверенной в себе девушкой, я очень боялась кого-то разочаровать! Поэтому на свидание приходила всегда, как на красную дорожку: в роскошном сексуальном наряде и в полном боевом раскрасе! Причем наряд шла покупать еще до того,как меня на это свидание пригласили. На встрече старалась рассказать о себе всё самое лицеприятное, кокетничала, шутила, сыпала обаянием, крутила прядь волос на палец и через каждые пол часа бегала в к зеркалу, причесаться и попудрить носик...я очень не хотела разочаровать! Настолько, что после свидания нередко позволяла симпатичному парню себя поцеловать, хотя совершенно не была готова к этому, и даже не понимала какие чувства вызывает у меня этот человек! В итоге, свидания, становились для меня мукой, напряжением, чем-то некомфортным и нелюбимым! Меня до сих пор еще, по старой памяти, потрясывает от слова «Свидание». В процессе работы над своей самооценкой, я поняла, что от любого процесса в моей жизни, я должна получать удовольствие! И больше никому ничего не должна! Я могу общаться только с теми, с кем мне действительно интересно, и могу встать и спокойно уйти, если человек ведет себя непозволительно! Я перестала бояться кого-то разачаровать! Ведь если человеку не нравлюсь я, такая какая есть, то зачем, собственно говоря, тратить на него время? Найдется достаточное количество тех, кто будет кайфовать от общения со мной, какие бы глупости я не несла и какие бы сумасбродства не делала! Я не чувствую неудобства, говоря НЕТ! Ведь я имею на это право! А так же имею право передумать и однажды сказать ДА! Я не боюсь показаться скучной, сумасшедшей или капризной... Я не понимаю почему нужно бояться проявлять чувства и эмоции? Если кто-то решил поиграть со мной, однажды он поймёт, что играет в одни ворота, а я просто зритель, который в любой момент может встать и уйти, туда, где его по настоящему ждут и ценят! Я не боюсь разочаровывать! Потому что хорошо знаю кто я есть и чего я хочу! Если я не совпала с чьими-то ожиданиями, значит от МЕНЯ ждали НЕ МЕНЯ».
Анастасия Волочкова рассказала, как ей помогает баня: «Зима-лучшее время для купели ледяной! А сегодня в этой купели мне нужно отмыться от той съемки, в которой я сегодня поучаствовала.. «На самом деле» на Первом... Сестры Зайцевы.. Все было хорошо, пока они не полезли в драку.. Слава Богу, не со мной, хотя хотели.. Под удар попал Константин... Адвокат.. И ему в лицо был выплеснут стакан воды, который я же этим сестрам преподнесла, думая, что они хотят попить.. Это был трэш. Нет слов. В эфире все увидите.. А мне вода-подмога!»
Анна Калашникова выяснила, кто отец ее ребенка:
Татьяна Навка показала милое фото дочки с ребятами: «Чистые спортсмены!!» Елена Ваенга гордится успехами сына: «Подарок папе))))))»
Яна Рудковская похвасталась успехами младшего сына: «А может Майкла Джексона забубенить на короткую программу? )»
А Евгений Плющенко — старшего: «Мой сын Егор растёт настоящим мужчиной».
Алла-Виктория Киркорова тоже занимается с членами знаменитой семьи — она только учится кататься на коньках.
Юлия Ковальчук поделилась честным «мамским» фото: «Правдиво пост свой подпишу- "Как утром памперс выношу"».
Ксения Собчак помянула папу: «Самый тяжелый день в году. День моей самой большой потери. Папа! Я очень скучаю».
Светлана Лобода похвасталась сходством с Шер:
А Наталья Штурм — ключами от новой квартиры. «Радостная новость - сегодня мне вручили ключи от новой квартиры! Теперь ремонт», — поделилась она.
Фото: instagram