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19 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Нюши

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Как звезды провели день – читайте в нашем дайджесте.

Любовь Толкалина и ее дочь отправились искать гармонию: «В Индию только дикарем, чтобы чем хуже, тем лучше... чтобы зеркала нет и руки помыть- подарок судьбы... как раз в это время Здесь самая работа. Работа не за деньги, не по принуждению, не по привычке, не от безысходности..... и не ради радости даже, как у меня бывает обычно.... а работа в неизведанное.Работа внутрь. Во все пределы беспредельной своей темноты....изучение неизученного идет полным ходом, пока сверху гриф играет с потоками воздуха».

Катерина Шпица веселится на съемках. Настасья Самбурская показала забавный кадр с площадки «Универа». Ирина Пегова тоже поделилась кадром из-за кулис: «Царь-девица, а во лбу что? звезда что ли горит???»

Нюша привела в порядок волосы после родов, а Екатерина Гордон — вернулась к своему родному цвету. Анфиса Чехова работает над фигурой: скоро лето.

Елка радуется теплому солнышку: «Вот выползает оно и все внутри меняется. В каком бы настроении не выбегала из дома, вся суета оседает, когда день солнечный. Ловите теплооооо».

Муж Ксении Бородиной показал забавное видео с дочкой:

Анна Хилькевич — тоже:

Анна Нетребко поделилась рецептом:

Филипп Киркоров показал ностальгическое видео с любимым актером:

Happy Birthday to the Dancing King of the Silver Screen @johntravolta

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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