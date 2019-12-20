19 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юмористка Елена Воробей показала детское фото: «Улыбка-челендж. Какое фото лучше? Обратила внимание, что практически на всех фотографиях я улыбаюсь. Признаюсь, это у меня с детства! Улыбалась и улыбаюсь я не только в кадре, а просто так шагая по улицам, бродя по торговым центрам в поисках чего-нибудь этакого, улыбаюсь в аэропортах, в поездах, улыбаюсь знакомым и незнакомым мне людям без всякого на то повода... однажды меня спросили родители, чему я все время радуюсь? При этом уверяли, что нормальные люди так часто не улыбаются.... Туго косички в детстве завязывали — это, кстати, совсем не про меня, стригли меня в детстве всегда под мальчика... Нередко мне говорили, что улыбаюсь я как Буратино в любимом детском фильме режиссера Нечаева, но я это воспринимала со знаком +, ведь меня сравнивали не с кем-нибудь, а с реальной кинозвездой!!! А самый частый вопрос, который я слышу от журналистов, — "Как Вам удается всегда быть в отличном настроении"? Ну что сказать? Друзья, отношение к жизни у всех людей разное. Кто-то постоянно на позитиве и заряжает им окружающих, а кто-то излучает негатив. Но жизнь-то одна. Спрашивается, зачем мы будем тратить ее на ненужные переживания».

Алиса Хазанова рассказала о мечте: «В детстве, как можно догадаться, я мечтала стать балериной. Ну или ветеринаром, если бы с балетом не задалось. А желательно одновременно) Теперь я могу например сыграть женщину, которая сначала была балериной, а потом решила резко всё изменить в жизни и пошла учиться на врача ветеринара. Или могу снять про это кино. И я ооооочень люблю дело, которым занимаюсь. Это я к чему — мечтайте!!!»

«Мама. 75. Невозможно поверить, но это так. И слава Богу что мы рядом. Ее любят, а главное ей есть кого любить. Ее любовь деятельная, неутомимая и неумолимая. Для кого-то она готовит, кого-то одевает, кого-то утешает, с кем-то едет по важному делу, важному не ей, а этому человеку, но в итоге получается, что именно это ей важно. Столько позади ролей, обожания, признания, славы но ничего из этого не сделало ее ни заносчивой, ни эгоцентричной, ни тщеславной. Как хорошо, что это все моя мама. С днем рождения, мамуля», — написал Степан Михалков.

Владимир Пресняков показал несколько поколений своей семьи: «Это самая главная встреча для меня во время праздничной суеты».

Валерий Сюткин сфотографировался с маленькой собачкой: «#Friends @juliettesyutkina #бишонДжульетта #Сюткин».

Кети Топурия поделилась милой предновогодней фотографией дочки. Юлия Пересильд тоже поделилась новогодним настроением: