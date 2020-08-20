19 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков научил Аллу Довлатову делать правильные селфи. «Сегодня Всемирный день фотографии. И по этому случаю в вечернем шоу мы сегодня общались с звездным фотографом Дмитрием Исхаковым. Три аккорда идеального селфи от Дмитрия: снимать чуть сверху, в три четверти и найти удачный свет».
Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган показал необычное фото с сыном: «Встреча в верхах».
Наталья Бочкарева села за штурвал: «Сегодня имела честь впервые попробовать "полетать" на удивительной штуковине в одном из кадетских корпусов, где учится мой сын, - симуляторе самолета ЯК-52! Принцип его работы заключается в том, что ты, на самом деле, не летишь в реальном небе, но вокруг тебя создаются такие условия, что по ощущениям ты именно это и делаешь! Как видите, на экране отображается то, что мы должны видеть в полете из окна кабины пилота, в наушниках максимально реалистичное звуковое сопровождение, а в самой кабине установлена настоящая механика управления воздушным судном. В общем, мне очень понравился такой интересный спонтанный опыт».
Муж Ксении Бородиной показал, как она отправляется в полет:
Дарья Мороз похвасталась стройной фигурой и новым навыком: «Работаю оператором! Дорого!»
Светлана Лобода поделилась лайфхаком: «Секрет счастливой жизни в том, чтобы тщательно планировать дни, а вечера оставлять на волю счастливого случая».
Олеся Судзиловская не испугалась показать свое лицо в косметической маске: «Чтобы не зависеть от обстоятельств и сюрпризов извне, учимся ничего не бояться и делать все самостоятельно. Сегодня устроила "Венецианский маскофестиваль" с маской из аптеки по очень приятной цене».
Джессика Альба поделилась трогательной семейной фотографией.
Девид Бекхэм опубликовал в блоге фото с сыновьями: «Мои мальчики».
Ксения Алферова наслаждается прогулками по лесу: «Я, гриб и.....? Найдите третьего тихого охотника!)))».
Фото и видео: Instagram /@alla_dovlatova /@mvitorgan /@natalia_bochkareva_official /@zimamoscow /@lobodaofficial /@d_moroz /@olesya_sudzilovskaya /@jessicaalba /@davidbeckham /@ksenialferova
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