19 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Я как мужчина не полетел, не хочу перед тещей опозорится. Пусть думает, что я бесстрашный и очень занятой, не до вертолётов мне!) - Я боюсь летать на самолете. А ты боишься? - А я на поезде боюсь. - На поезде-то чего бояться? - Летать на поезде боюсь.