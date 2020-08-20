19 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков научил Аллу Довлатову делать правильные селфи. «Сегодня Всемирный день фотографии. И по этому случаю в вечернем шоу мы сегодня общались с звездным фотографом Дмитрием Исхаковым. Три аккорда идеального селфи от Дмитрия: снимать чуть сверху, в три четверти и найти удачный свет».

Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган показал необычное фото с сыном: «Встреча в верхах».

Наталья Бочкарева села за штурвал: «Сегодня имела честь впервые попробовать "полетать" на удивительной штуковине в одном из кадетских корпусов, где учится мой сын, - симуляторе самолета ЯК-52! Принцип его работы заключается в том, что ты, на самом деле, не летишь в реальном небе, но вокруг тебя создаются такие условия, что по ощущениям ты именно это и делаешь! Как видите, на экране отображается то, что мы должны видеть в полете из окна кабины пилота, в наушниках максимально реалистичное звуковое сопровождение, а в самой кабине установлена настоящая механика управления воздушным судном. В общем, мне очень понравился такой интересный спонтанный опыт».

Муж Ксении Бородиной показал, как она отправляется в полет: