19 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Тина Канделаки делится селфи в эффектном черном топе на одно плечо. Кристина Асмус показала совместную фотографию со своей родной сестрой Кариной, которая оказалась похожа на актрису, как две капли воды.

Ксения Бородина показала совместный ужин со своими подросшими дочками, а Клава Кока поздравила своих бабушку и дедушку с золотой свадьбой, опубликовав совместный кадр с пляжа.

А Юлия Высоцкая опубликовала стильный летний образ в светлых тонах. Комплект прекрасно завершает шляпка.

Фото: Instagram Юлии Высоцкой, Тины Канделаки, Ирины Безруковой, Юлии Барановской, Алены Шишковой, Авроры, Валерии, Оксаны Самойловой, Виктории Дайнеко

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