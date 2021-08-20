19 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Оксана Самойлова поделилась семейным фото из отпуска и предложила подписчикам посчитать, сколько на нем детей.
Виктория Дайнеко поделилась архивным фото с фабричных времен, на котором поклонники узнали ее и Юлианну Караулову.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @klavacoca
Валерия выложила трогательное видео со своей внучкой, малышкой Селин, которая успела обзавестись собственным Instagram.
Юлия Барановская поделилась фото из отпуска со своими детьми. «Одинаковые снаружи и такие разные внутри», – подписала она.
Алена Шишкова хвастается стильным и эффектным образом в бежевом цвете.
Аврора вместе со своей дочерью спонтанно улетели к морю позагорать – перед школой еще есть время. Ирина Безрукова попробовала сапсерфинг и поделилась своими впечатлениями.
Тина Канделаки делится селфи в эффектном черном топе на одно плечо. Кристина Асмус показала совместную фотографию со своей родной сестрой Кариной, которая оказалась похожа на актрису, как две капли воды.
Ксения Бородина показала совместный ужин со своими подросшими дочками, а Клава Кока поздравила своих бабушку и дедушку с золотой свадьбой, опубликовав совместный кадр с пляжа.
А Юлия Высоцкая опубликовала стильный летний образ в светлых тонах. Комплект прекрасно завершает шляпка.
Фото: Instagram Юлии Высоцкой, Тины Канделаки, Ирины Безруковой, Юлии Барановской, Алены Шишковой, Авроры, Валерии, Оксаны Самойловой, Виктории Дайнеко
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