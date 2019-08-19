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19 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Анны Нетребко

Фото: Instagram Анны Нетребко
О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Юлия Барановская показала красивый закат.

Юлия Меньшова показала свои «неудачные» фото: «Вы сразу удаляете «неудачные» фотографии? 🥴📸 Я вот взяла за правило периодически оставлять этот процесс на «потом» 👆🏻Так как выяснила интересную особенность: через год-два фотография может внезапно оказаться невероятно удачной 👀 А уж через 10-20 лет, думаю, каждая из нас и вовсе не понимает: ЧТО именно нам могло не нравиться в юной, худой длинноногой лани, которая удивленно смотрит на нас с распечатанной пленочной фотки... 😂😂😂 🦌 Короче, вот этим фотографиям полтора года всего. И мне они не нравились почему-то... ❓Почему - в данный момент постичь не представляется возможным❓».

Анна Нетребко прогулялась по Красной площади.

Анастасия Волочкова пришла в гости к Алле Довлатовой на «Русское радио».

Алена Свиридова посетила концерт Филиппа Киркорова в Керчи.

Отдохнувшая Наталья Штурм возобновила тренировки в спортзале: «Сжигаем лишнее, качаем ленивые после отпусков мышцы. Навигатор сам везёт меня в зал, снова и снова)».

Юлия Проскурякова показала родительский дом.

А как вы провели день?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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