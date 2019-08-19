19 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Меньшова показала свои «неудачные» фото: «Вы сразу удаляете «неудачные» фотографии? 🥴📸 Я вот взяла за правило периодически оставлять этот процесс на «потом» 👆🏻Так как выяснила интересную особенность: через год-два фотография может внезапно оказаться невероятно удачной 👀 А уж через 10-20 лет, думаю, каждая из нас и вовсе не понимает: ЧТО именно нам могло не нравиться в юной, худой длинноногой лани, которая удивленно смотрит на нас с распечатанной пленочной фотки... 😂😂😂 🦌 Короче, вот этим фотографиям полтора года всего. И мне они не нравились почему-то... ❓Почему - в данный момент постичь не представляется возможным❓».