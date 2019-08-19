19 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Барановская показала красивый закат.
Юлия Меньшова показала свои «неудачные» фото: «Вы сразу удаляете «неудачные» фотографии? 🥴📸 Я вот взяла за правило периодически оставлять этот процесс на «потом» 👆🏻Так как выяснила интересную особенность: через год-два фотография может внезапно оказаться невероятно удачной 👀 А уж через 10-20 лет, думаю, каждая из нас и вовсе не понимает: ЧТО именно нам могло не нравиться в юной, худой длинноногой лани, которая удивленно смотрит на нас с распечатанной пленочной фотки... 😂😂😂 🦌 Короче, вот этим фотографиям полтора года всего. И мне они не нравились почему-то... ❓Почему - в данный момент постичь не представляется возможным❓».
Анна Нетребко прогулялась по Красной площади.
Анастасия Волочкова пришла в гости к Алле Довлатовой на «Русское радио».
Алена Свиридова посетила концерт Филиппа Киркорова в Керчи.
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Ходили на Киркорова. Честно, это здорово!!! :) Это реально круто! Я думаю, такого Керчь не видала никогда:) и теперь у зрителей очень высокая планка в понимании того, каким должен быть артист и каким должно быть шоу. :) А я с наслаждением смотрела, слушала и понимала, что горжусь:) как на футболе, когда наши выигрывают:) какая крутая хореография, какой крутой балет, какие костюмы, какая постановка! Спасибо, дорогой Филипп, ты - лучший:) @fkirkorov #филиппкиркоров #артисты #шоу #цветнастроения #аленасвиридова #алёнасвиридова
Отдохнувшая Наталья Штурм возобновила тренировки в спортзале: «Сжигаем лишнее, качаем ленивые после отпусков мышцы. Навигатор сам везёт меня в зал, снова и снова)».
Юлия Проскурякова показала родительский дом.
А как вы провели день?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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