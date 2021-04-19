19 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @borodylia
Анна Седокова поделилась нежным фото со своим возлюбленным, трогательно подписав его цитатой Боба Марли.
Анна Хилькевич поделилась фото с мужем с отдыха, и призналась, что отдых с детьми не способствует романтическим отношениям. Поэтому теперь пара летит в отпуск вдвоем.
Дима Билан растрогал поклонников, показав фото со своим любимцем, котом Соломоном. Недавно кот потерялся, однако вернулся самостоятельно, со шрамами, но довольный собой.
Ксения Бородина примерила новый оригинальный образ – показала себя в Сети с бородой.
Кристина Асмус снова продемонстрировала свои акробатические таланты, а заодно спросила у подписчиков совета по стилю.
Мария Шумакова отправилась в путешествие и порадовала поклонников весенними фото из Нью-Йорка, где на улицах все цветет.
Лиза Арзамасова поделилась уютной фотографией из деревни в компании бабушек и собрала комплименты поклонников.
Екатерина Варнава радуется компании своего питомца и делится уютными фото прямо из постели.
Юлия Снигирь активно готовится к лету и к ролям – в спортзале, и выкладывает фото с тренировки.
Юлия Ковальчук трогательно поздравила папу с днём рождения и поделилась уютным совместным фото с ним.
Яна Рудковская наслаждается семейным отдыхом и вместе с мужем и детьми отдыхает на Мальдивах.
Фото и видео: Instagram Димы Билана, Ксении Бородиной, Анны Седоковой, Анны Хилькевич, Ксении Бородиной
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