19 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Седокова поделилась нежным фото со своим возлюбленным, трогательно подписав его цитатой Боба Марли.

Анна Хилькевич поделилась фото с мужем с отдыха, и призналась, что отдых с детьми не способствует романтическим отношениям. Поэтому теперь пара летит в отпуск вдвоем.

Дима Билан растрогал поклонников, показав фото со своим любимцем, котом Соломоном. Недавно кот потерялся, однако вернулся самостоятельно, со шрамами, но довольный собой.

Ксения Бородина примерила новый оригинальный образ – показала себя в Сети с бородой.

Кристина Асмус снова продемонстрировала свои акробатические таланты, а заодно спросила у подписчиков совета по стилю.