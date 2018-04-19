19 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катя Гордон задумалась об усыновлении: «Откровенно говоря... я сомневалась во многом... в себе, в деле, в жизни вообще... но вот в детях — никогда! Чем больше заработаю — тем больше рожу или усыновлю — мой принцип) почему богатые люди не часто усыновляют деток в России? Наверно потому, что многие из них вчерашние воришки. Усыновляют обычно люди другого толка. Виват детям! Они лучшее, что в нас есть». А Юлия Барановская — о музыкальной карьере: «Решила запеть. Не могу определиться с продюсером, люблю обоих. А вы за кого: Дробыш или Пригожин?»

Алена Хмельницкая скучает по дочке: «Как хорошо, что существует видеосвязь! Рассказываю Ксюшке, как мои родители уезжали с гастролями Большого театра на месяц, а то и на 2, и не позвонить никак, только если открытка успеет прийти, раньше их приезда! А все равно внутренний раздрай... Хоть и уехала всего на неделю. Зато, когда приеду, будет настоящая радость, рассказы, расспросы... и это прекрасно ! Хочу, чтобы Ксюня нашла любимое занятие в своей жизни, и чтоб ей было всегда интересно, и чтоб она поняла меня, как и я свою маму когда- то...)))». Наталья Подольская передала привет мужу: «Ромео! Ждииии, я скоро домой».

Милла Йовович показала очень откровенное фото: «Завтра мои первые день работать на новый фильм #paradisehills. Скажите мне удачи!!!» Екатерина Андреева поделилась фото без фильтра: «И попав в пробку можно поймать свет в конце тоннеля и сделать фото безфильтра. А чтоб не злиться и не убивать свои же нервные клетки можно выписать себе приятный бонус и воспользоваться случаем послушать аудио-книгу, время тогда летит незаметно и вы спрашивали, что почитать. Предлагаю послушать — «Рим. Последний легат". Активная ссылка в шапке профиля. Вывод — искать пользу везде, даже там, где ее, на первый взгляд и нет».

Татьяна Арно показала фотографию, на которой она совсем юная: «13 или 14. Дача. Татьяна Викторовна на стиле».

Эвелина Бледанс тоже поделилась старыми снимками, по грустному поводу: Как бы мы весело мы погуляли на дне рождения моей мамочки, но читаем с Батюшкой молитву на могилках моих родненьких. Почему так рано, лучшая женщина на Земле- мамочка Тамилочка??!! И папочка абсолютно здоровый ушел через два месяца- жить не хотел. Вот она «Лебединая верность».