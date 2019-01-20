19-20 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анжелика Варум похвасталась новым аутфитом: «Нью Йорк. За окном +5, дождь стеной, зябко. Сходила в магазин с твёрдым намерением утеплиться. До сих пор не могу понять, чем был продиктован мой выбор. Возможно, вчерашней утренней, прошагавшей вдоль Центрального парка, многотысячной демонстрацией феминисток. Дамы вели себя достаточно миролюбиво, по дороге забегали с транспарантами в кафе, где их обслуживали предупредительные, улыбчивые и доброжелательные мужчины-официанты. Фемины принимали из крепких мужских рук еду и питьё, улыбались в ответ, благодарили, кто гуманитарно, кто чаевыми и продолжали свой путь, в борьбе за то, что было написано на их транспарантах и что я, как турист-обыватель, желающий получить свою порцию горячей еды и питья, не удосужилась прочесть. Всем доброго времени суток и мира, разумеется!».

Полина Гагарина похвасталась стройной фигурой в купальнике, а Дарья Повереннова поделилась секретом хорошего настроения.