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19-20 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Анастасии Волочковой

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Как звезды провели выходные – читайте в нашем дайджесте.

Анастасия Волочкова и Ольга Бузова отметили день рождения. Балерина принимала поздравления в своем доме в Подмосковье, а поющая телеведущая — на горнолыжном курорте Куршевель: «My best Birthday Day ever❤️ Какое счастье видеть эту красоту, наслаждаться природой, горами, воздухом. Любимые девочки рядом. Миллион поздравлений. Я счастлива. Я люблю жизнь. Спасибо родителям за это. Я сделаю всё, чтобы любящие меня люди были такими же счастливыми. Миром правит любовь».

София Ротару поделилась фотографией своего покойного супруга Анатолия Евдокименко: «Сегодня тебе исполнилось бы 77... Ты всегда в моем сердце! 🙏🏼❤️». А Жасмин написала теплые слова о своей маме, которой сегодня бы исполнилось 64 года.

Сегодня для меня особенный день... Сегодня могло бы исполниться 64 года моей мамочке... Всего лишь 64... Это фото мне особенно дорого, мама здесь такая счастливая... Хочется помнить ее именно такой - молодой, красивой, счастливой и... здоровой... Так распорядилась судьба, что мы не можем отметить твой день рождения вместе, но в моем сердце живо каждое воспоминание о тебе, твоих ласковых руках, о теплом взгляде твоих глаз, о твоей настоящей женской мудрости, терпимости, твоей разумной строгости в воспитании нас с братом... Никогда я не забуду запах твоего фирменного мяса с каштанами, плова, душпаре или голубцов, и сколько бы ни пыталась приготовить сама, все равно именно так, как было у тебя, не получилось ни разу. Берегите родителей, друзья, не забывайте звонить, заезжать, говорить, что любите, этого никогда не бывает слишком много... #БерегитеРодных #Мама

Публикация от Jasmin (@jasmin)

Анжелика Варум похвасталась новым аутфитом: «Нью Йорк. За окном +5, дождь стеной, зябко. Сходила в магазин с твёрдым намерением утеплиться. До сих пор не могу понять, чем был продиктован мой выбор. Возможно, вчерашней утренней, прошагавшей вдоль Центрального парка, многотысячной демонстрацией феминисток. Дамы вели себя достаточно миролюбиво, по дороге забегали с транспарантами в кафе, где их обслуживали предупредительные, улыбчивые и доброжелательные мужчины-официанты. Фемины принимали из крепких мужских рук еду и питьё, улыбались в ответ, благодарили, кто гуманитарно, кто чаевыми и продолжали свой путь, в борьбе за то, что было написано на их транспарантах и что я, как турист-обыватель, желающий получить свою порцию горячей еды и питья, не удосужилась прочесть. Всем доброго времени суток и мира, разумеется!».

Полина Гагарина похвасталась стройной фигурой в купальнике, а Дарья Повереннова поделилась секретом хорошего настроения.

Алена Свиридова побывала в Сколково, а Стас Костюшкин показал жаркие танцы после бани.

Евгений Петросян показал фотографии из Барселоны, а Алена Хмельницкая — слонов со Шри-Ланки.

Ольга Куриленко и Ольга Петрикова поддержали флешмоб #10yearschallenge, а Анастасия Макеева рассказала забавную историю, связанную с этим флешмобом.

Екатерина Стриженова освоила новый вид транспорта.

(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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