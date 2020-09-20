19-20 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram/ @dpoverennova
Для кого-то выходные оказались рабочими. Дарья Повереннова радуется первому за полгода спектаклю. После пандемии театры снова начинают свою работу.
«Первый спектакль «Оркестр. Мужской аромат» после карантина. Как же мы соскучились друг по другу, спектаклю и по вам, дорогие зрители! Пожелайте нам удачи!», — написала актриса.
Айза Анохина улетела на отдых с детьми, но перед этим не забыла трогательно попрощаться с возлюбленным Олегом Майами. Бойфренд, похоже, остается ждать Айзу в Москве.
Нино Нинидзе вернулась домой после долгого перелета и жалуется подписчикам на усталость. «Весь сентябрь я моталась из аэропорта, на съёмки, со съёмок снова в аэропорт, пару часов дома и снова в аэропорт... 6-ти часовая разница с Москвой, каждый день репетиции, долгожданная премьера и... снова аэропорт, 8 часов полёта и я дома... за все свои 29 лет я так не рвалась домой, как сейчас. Я очень соскучилась... а ещё... я очень устала от суеты... Я совсем не жалуюсь, это хорошая усталость, потому что я снова захочу в бой»
Певица Нюша отправилась на воскресную прогулку с мужем и дочуркой Симбой: «Прогулки с малышкой - почти всегда на природе. Лес, парк, где-то в районе реки, у моря - это всегда столько восторга в детских глазках от знакомства с природой», — написала счастливая мама.
Кирилл Серебренников удивляется абсолютно пустой Тверской. «Где все?», — спрашивает в своем Инстаграм режиссер. Подписчики подсказывают, что город готовится к ежегодному Московскому марафону.
Светлана Лобода отправилась в полет на частном джете. Куда — не собщает, но сообщает, что не торопится. «Люблю, когда утром можно никуда не торопиться и немножко помечтать за чашкой кофе», — подписала фото певица.
Леди Гага выпустила видео на песню «911» со своего нового альбома и во всю делится фото со съемок. Российских зрителей особенно впечатлил наряд в русском стиле с кокошником. Некоторые фанаты даже не признали поп-звезду. «А я то думала Андрюшка Бартеньев», — написала в комментариях одна из подписчиц.
Анфиса Чехова отправилась на отдых в Каппадокию и удивляется вопросам от подписчиков.
«Знаете, какой самый распространенный вопрос вы мне написали вчера в директ, когда я сказала, что прилетела в Каппадокию? «А там не опасно?» С каких это пор цивильная Турция вызывает такие вопросы? А особенно Каппадокия, куда, в отличие от Анталии, прилетают в основном не только русские, но иностранцы со всего мира. И известные мировые звезды, здесь явление обычное. Или этот вопрос относится к Коронавирусу? Ну, с этим везде опасно! Хотя, в аэропортах, а я их видела аж 3, пока летела, народу было ооооочень мало, все соблюдали дистанцию и даже во время полета не снимали маски. А в целом... Волков бояться - в лес не ходить»
Глафира Тарханова рассказала, что открыла для себя брючные костюмы, а заодно пожаловалась на костюмеров.
«Я, неожиданно для себя, полюбила брючные костюмы (да, это модно и очень удобно), главное, чтобы костюмчик сидел. Из какого это фильма? Пыталась недавно предложить такой вариант одежды для кино-героини, но меня снова нарядили в юбочки и блузочки».
Актриса Екатерина Волкова делится с подписчиками, над какими именно формами работает в спортзале.
«Вот какие ж мы все разные. Занимались тут вместе с подружками спортом и вели жаркие дискуссии об идеальном женском теле. Почти все мои подруги считают идеалом накаченную силуэтную попу. Я же наоборот не делаю акцента при упражнениях на неё, не работаю с весом, не усердствую с приседаниями и тп. Мне больше нравится рельефный пресс и крепкий верх, поэтому мои любимые упражнения в зале на руки, плечи, скручивания. Так интересно узнать у моих подписчиков-мужчин — каким вы видите привлекательное женское тело? Девчонки, вы тоже присоединяйтесь в комментариях — на что делаете упор в своих тренировках?»
А как провели выходные вы?
Фото и видео: Instagram
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