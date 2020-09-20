19-20 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Для кого-то выходные оказались рабочими. Дарья Повереннова радуется первому за полгода спектаклю. После пандемии театры снова начинают свою работу.

«Первый спектакль «Оркестр. Мужской аромат» после карантина. Как же мы соскучились друг по другу, спектаклю и по вам, дорогие зрители! Пожелайте нам удачи!», — написала актриса.

Айза Анохина улетела на отдых с детьми, но перед этим не забыла трогательно попрощаться с возлюбленным Олегом Майами. Бойфренд, похоже, остается ждать Айзу в Москве.