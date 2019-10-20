19-20 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Любови Толкалиной
В минувшую субботу, 19 октября, сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой Елисей Певцов принял присягу и стал кадетом.
19 октября ежегодно отмечается Всероссийский день лицеиста. Екатерина Климова с сыновьями поздравила с этим праздником всех причастных к нему.
Любовь Толкалина попробовала оливку прямо с ветки, но ей не очень понравилось.
«Лучше поздно, чем никогда», – подумал Артур Волков, супруг Анны Хилькевич, и опубликовал видеопоздравление супруге, отметившей день рождения 15 октября.
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Милая моя родная @annakhilkevich ❤️я как всегда мимо с этими поздравлениями тут в соц.сетях🤦🏻♂️))но лучше поздно, чем никогда....это кстати очень похоже на девиз моей страницы тут🤦🏻♂️😂Я хочу поздравить тебя с Днем Рождения!❤️🎉🎉😍🎁🎈🎊И этот видеоролик доказательство тому, какая ты у меня нежная, чувственная, красивая, жизнерадостная, НАСТОЯЩАЯ!Мой любимый энерджайзер(пошла скрытая реклама)))Моя СЕКАСАААуааальная женууушка😍))Как я однажды уже говорил тут: люблю быть твоим мужем...горжусь тобой☝🏻❤️ну и как сказал на днях твой папа за столом во время празднования дня рождения: «Артур тоже, кстати, сексуальный»😂😂🤦🏻♂️🤦🏻♂️вот такие вот дела)))люблю тебя)не ругайся из-за последнего кадра...он очень нравится нашим девочкам😂🤗👨👧👧)))
Анна Нетребко прогулялась с папой по родному Краснодару, а позже похвасталась новым творением дизайнера Игоря Гуляева.
Светлана Зейналова похвасталась портретом, который написала ее старшая дочь в подарок.
Екатерина и Александр Стриженовы устроили велопрогулку по лесу, а их дочь Саша поделилась фото из Парижа.
А как вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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