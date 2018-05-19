19-20 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Татьяна Навка завязалась в очередной узел под названием «титтибхасана», а Юлия Высоцкая похвасталась бесконечными ногами.

Нюша показала фото в купальнике, на котором фанаты снова рассмотрели округлившийся живот. Иосиф Пригожин снова сфотографировался с близнецами: «Шрек на прогулке с малышами. Ну правда похож,тоже добрый и справедливый».

Олеся Судзиловская поблагодарила своих мужчин за оригинальное поздравление с 44-летием. Наташа Королева показала фото с мужем. Полина Гагарина похвасталась комплиментом от Сергея Лазарева: «А Сережа @lazarevsergey сказал, что мне здесь 18».

Анна Седокова поделилась советом, как нужно спать, чтобы просыпаться красивой: