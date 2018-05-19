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19-20 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Полины Гагариной
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О том, как звезды провели эти выходные, читайте в нашем дайджесте.

Ксения Собчак похвасталась способностями своего сына: «Рубрика #Мойсынгений. Раньше терпеть не могла таких мамаш, а теперь сама стала такой. Философский закон диалектики отрицания отрицания в действии!»

Алена Хмельницкая показала, как поет ее старшая дочь:

Публикация от alxmel (@alxmel)

Певица Натали тоже поделилась видео из жизни своих ребят:

Леонид Агутин и Игорь Николаев показали свои «пионерские» фото. Последний также похвастался «весенним домом», в котором живет его семья.

Максим Матвеев рассказал, как можно легко и с удовольствием помочь детям, которым не так повезло: «Презентовали вчера с #лавкалавкаресторан потрясающе вкусный #добрыйдесерт. Все средства от его продажи пойдут в фонд @doctor__clown».

Дочь Игоря Пескова рассказала о жизни во Франции:

Вот уже 8 лет, как я переехала во Францию. Проучившись несколько лет в международном интернате, в универе, проходя стажировку во французской компании, поступая в магистратуру в Париже, я могу с уверенностью сказать, что стереотипы о французах берутся не из воздуха, как ,например, их поводы взять дополнительный выходной. Voici, как говорится, несколько пунктов об этой очень своеобразной нации:❗️Каждый, уважающий себя француз, должен выразить своё недовольство на какую-либо тему, как минимум 5 раз в день ❗️Вино - дар Божий. Дабы прилично закончить день - бокал вина необходим. Правило распространяется на всех лиц с 14 лет, непьющие включены ❗️"Выкурить по сигаретке" для них - святое. Меня, кстати, часто просят привозить русский Парламент (во Франции пачка стоит около 9€) Купить пачку сигарет важнее, чем выключить дома плиту. Ведь если в квартире уже начался пожар - покурить - все, что тебе останется ❗️"Скандалы, интриги и расследования" - настоящий девиз французов. Каждый обязан сделать из мухи слона и обсудить бедное животное за вином в конце тяжелого рабочего дня ❗Основные темы для общения - отношения, выходные, жалобы на жизнь ❗️На каждого нецелованного найдётся ненасытный француз ❗️Секс - лучший вид спорта, трава - дар земли ❗️В любой непонятной ситуации попроси зажигалку, закури, скажи "я в полном merde" и сходи на пробежку, или в конце концов бастуй ❗В каждом французе живёт своя Марианна . Жаль что в наше время она испаряется с дымом сигарет ❗️На самом деле, взаимная искра с французами произойдёт, как только вы заговорите на их языке, используя при этом их сленг и просто перестанете бояться высказывать своё мнение. Как написано в очень крутой книге Стефана Кларка "Боже, спаси Францию!" : Париж чем-то напоминает океан. Океан - прекрасное место обитания, если ты - акула". Я считаю, что подружиться можно с человеком любой национальности, но, если честно, очень часто чувствую себя не в своей тарелке среди французов. Позже напишу почему ✌🏼(спасибо за первую нормальную фотографию у башни @danielsoldatov 😂)

Публикация от самая веселая из депрессивных (@stpellegrino)

Татьяна Навка завязалась в очередной узел под названием «титтибхасана», а Юлия Высоцкая похвасталась бесконечными ногами.

Нюша показала фото в купальнике, на котором фанаты снова рассмотрели округлившийся живот. Иосиф Пригожин снова сфотографировался с близнецами: «Шрек на прогулке с малышами. Ну правда похож,тоже добрый и справедливый».

Олеся Судзиловская поблагодарила своих мужчин за оригинальное поздравление с 44-летием. Наташа Королева показала фото с мужем. Полина Гагарина похвасталась комплиментом от Сергея Лазарева: «А Сережа @lazarevsergey сказал, что мне здесь 18».

Анна Седокова поделилась советом, как нужно спать, чтобы просыпаться красивой:

Мария Погребняк рассказала о сыне-чемпионе: «Ура! мы чемпионы) сегодня у младшего сына был турнир по теннису. Алекс занял первое место! Уходя на соревнование он спросил: мама, если я займу первое место мы можем в честь моей победы купить sprite, чикины и картошку фри? конечно купим- ответила я ( только в редких случаях я разрешаю детям такую еду) Сейчас мы уже съели все. Я и сама не удержалась, съела nuggets с сырным соусом запила колой и закусила картошкой фри».

Саша Project гордится успехами дочери: «Моя гордость !! Теперь не только абсолютная чемпионка России ) а теперь и абсолютная чемпионка Европы! Спасибо любимая Богу за право быть твоей мамой»

Екатерина Андреева похвасталась урожаем:

Фото: instagram

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