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19-20 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как знаменитости провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

В минувшие выходные представители российского шоу-бизнеса отдыхали с друзьями и любимыми, делились успехами и поздравляли подписчиков с праздниками.

Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина опубликовала фото с дочерью Софией.

Ксения Собчак поделилась реакцией мужа на ее маску для лица, трогательно подписав снимок: «Любовь это – когда он смотрит на тебя так вне зависимости от того, что видит…»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нателла Крапивина с дочерью

Фото: @natellakrapivina/Instagram

Актриса Екатерина Гусева поздравила подписчиков с православным праздником Святой Троицы.

Певица Юлианна Караулова показала фото, сделанное за несколько дней до рождения сына.

Юлия Высоцкая поделилась фотографией окрошки, которая спасает актрису в жаркое летнее время.

Беременная Лиза Арзамасова показывает на видео, как правильно есть пирожки: «Лафхак. Пирожок с капустой закусывать пирожком с капустой».

Лиза Арзамасова

Тимур Родригез опубликовал фото с сыновьями, поздравив подписчиков с днем отца.

Ведущая Регина Тодоренко в отпуске отмечает выход нового клипа «Ромчик», который уже находится в трендах Youtube.

Игорь Николаев поделился видео с дня рождения Максима Галкина и еще раз поздравил юмориста.

Игорь Николаев, Максим Галкин и Алла Пугачева

Актеры Павел Деревянко и Артем Ткаченко путешествуют по Турции.

Певица Алсу опубликовала новое фото в черном топе и джинсах на высокой талии.

Катя Варнава гордится женихом режиссером Александром Молочниковым.

Александр Молочников

Анфиса Чехова демонстрирует фигуру на пляжах Египта.

Вера Брежнева вместе с супругом продюсером Константином Меладзе исполнили новый хит певицы «Розовый дым».

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Заслуженный артист России Олег Газманов проводит время на даче со своей собакой Зорро.

Олег Газманов

Певец часто проводит время на природе в кругу семьи и близких друзей.

Фото и видео: Instagram

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