19-20 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В минувшие выходные представители российского шоу-бизнеса отдыхали с друзьями и любимыми, делились успехами и поздравляли подписчиков с праздниками.

Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина опубликовала фото с дочерью Софией.

Ксения Собчак поделилась реакцией мужа на ее маску для лица, трогательно подписав снимок: «Любовь это – когда он смотрит на тебя так вне зависимости от того, что видит…»