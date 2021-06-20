19-20 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
В минувшие выходные представители российского шоу-бизнеса отдыхали с друзьями и любимыми, делились успехами и поздравляли подписчиков с праздниками.
Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина опубликовала фото с дочерью Софией.
Ксения Собчак поделилась реакцией мужа на ее маску для лица, трогательно подписав снимок: «Любовь это – когда он смотрит на тебя так вне зависимости от того, что видит…»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @natellakrapivina/Instagram
Актриса Екатерина Гусева поздравила подписчиков с православным праздником Святой Троицы.
Певица Юлианна Караулова показала фото, сделанное за несколько дней до рождения сына.
Юлия Высоцкая поделилась фотографией окрошки, которая спасает актрису в жаркое летнее время.
Беременная Лиза Арзамасова показывает на видео, как правильно есть пирожки: «Лафхак. Пирожок с капустой закусывать пирожком с капустой».
Тимур Родригез опубликовал фото с сыновьями, поздравив подписчиков с днем отца.
Ведущая Регина Тодоренко в отпуске отмечает выход нового клипа «Ромчик», который уже находится в трендах Youtube.
Игорь Николаев поделился видео с дня рождения Максима Галкина и еще раз поздравил юмориста.
Актеры Павел Деревянко и Артем Ткаченко путешествуют по Турции.
Певица Алсу опубликовала новое фото в черном топе и джинсах на высокой талии.
Катя Варнава гордится женихом режиссером Александром Молочниковым.
Анфиса Чехова демонстрирует фигуру на пляжах Египта.
Вера Брежнева вместе с супругом продюсером Константином Меладзе исполнили новый хит певицы «Розовый дым».
Заслуженный артист России Олег Газманов проводит время на даче со своей собакой Зорро.
Певец часто проводит время на природе в кругу семьи и близких друзей.
Фото и видео: Instagram
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