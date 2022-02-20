19-20 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лера Кудрявцева поделилась архивным снимком с певицей Юлией Ковальчук. На фото знаменитости позируют вместе в начале нулевых на фестивале «Новая волна». «Как я обожаю, когда мои друзья вдруг подкидывают мне фотографии, от которых тепло разливается по сердцу и воспоминания становятся острее. Это «Новая Волна», и в тот год ведущие-блондинки рулили», — отметила ведущая.

Алексей Ягудин с супругой Татьяной Тотьмяниной отправились покорять Париж. Влюбленные сделали селфи на фоне ночного города любви и главного символа столицы Франции.

Максим Галкин опубликовал новое видео с любимой женой Аллой Пугачевой и дочерью Лизой. Женская половина семьи Галкиных в выходной отправилась за покупками.