19-20 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @leratv/Instagram
Лера Кудрявцева поделилась архивным снимком с певицей Юлией Ковальчук. На фото знаменитости позируют вместе в начале нулевых на фестивале «Новая волна». «Как я обожаю, когда мои друзья вдруг подкидывают мне фотографии, от которых тепло разливается по сердцу и воспоминания становятся острее. Это «Новая Волна», и в тот год ведущие-блондинки рулили», — отметила ведущая.
Алексей Ягудин с супругой Татьяной Тотьмяниной отправились покорять Париж. Влюбленные сделали селфи на фоне ночного города любви и главного символа столицы Франции.
Максим Галкин опубликовал новое видео с любимой женой Аллой Пугачевой и дочерью Лизой. Женская половина семьи Галкиных в выходной отправилась за покупками.
Алла Пугачева с дочерью Лизой
Актриса Дарья Повереннова последовала примеру звездного семейства и тоже отправилась на шопинг. Звезда никак не могла понять, подходят ли ей выбранные джинсы, и попросила подписчиков оценить образ.
Оксана Самойлова и Джиган празднуют день рождения единственного и долгожданного сына Давида. Мальчик появился на свет 2 года назад.
Светлана Бондарчук примерила образ с черной шляпой и ярким макияжем глаз. Светская львица отметила, что очень любит этот головной убор, и задалась вопросом, почему шляпы почти никто не носит в Москве.
Татьяна Навка показала архивное видео с Олимпиады в Турине. 16 лет назад фигуристка в паре с Романом Костомаровым выиграла золото и стала олимпийской чемпионкой. Спортсменка вспоминает, что раньше не было такого морального прессинга на фигуристов, как сейчас.
Татьяна Навка и Роман Костомаров на Олимпиаде в Турине
Наталья Рудова официально подтвердила, что примет участие в шоу «Звезды в Африке». «Я стала новой участницей невероятного шоу "Звезды в Африке. Весеннее обострение". И это абсолютно точное название нового сезона», — написала актриса.
Российская модель Ирина Шейк и ее друг Рикардо Тиши отправились покорять ночной город и выложили новое совместное фото.
Юлия Барановская и Филипп Киркоров решили пожениться. Об этом сообщила телеведущая в своем Instagram-аккаунте. Обе знаменитости сейчас свободны, так что ничто не мешает им узаконить свои отношения и стать одной большой семьей.
Юлия Барановская и Филипп Киркоров
Прохор Шаляпин отрастил волосы и опубликовал новое селфи. Артист дополнил фото интересными мыслями: «Не существует безвыходных ситуаций, лишних людей, случайных встреч и потерянного времени».
Екатерина Андреева предпочла отдохнуть не на океанском побережье, а в Антарктике. Ведущая Первого канала поделилась снимком из лодки на фоне палящего солнца.
Фото и видео: Instagram