18 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Меня в детстве дед называл "китаец" или "японец", если мое поведение оставляло желать лучшего, ничего против китайских и японских граждан он, естественно, не имел) думаю, он знал, что азиатскую кухню я полюблю больше вареников с вишней, салата оливье и зеленого борща (именно так на Дону называют суп со щавелем)», — поделилась Юлия Высоцкая воспоминаниями.
«Зимние съемки Зулейхи, а это мое утепление», — показала Чулпан Хаматова забавный снимок.
«Мой самый любимый бассейн из всех бассейнов мира!!!!», — написала Любовь Толкалина, она сейчас находится в Ялте.
«Достать до самолета рукой — вот такой есть пляж Махо на острове Сен-Мартен», — рассказала Юлия Барановская.
Иван Ургант показал милое фото: «Дочки-Матери».
Стас Пьеха похвастался накачанным телом: «Тут могла бы быть ваша реклама», — шутит он.
Максим Галкин показал «татуированный» торс.
Виктория Лопырева показала фото с заметно округлившимся животом: «Знаю, что среди моих подписчиц много мамочек с маленькими детками. Прошлый раз вы уже надавали мне советов, что и где купить для малыша. Теперь самый главный вопрос: кто и где рожал? Какие впечатления, кто из врачей понравился, какие больницы? Прямо вот жду».
Татьяна Буланова показала нежное старое фото с возлюбленным: «До сих пор сохранились фото из фотоавтомата на Московском вокзале. Куда-то ехали, увидели, зашли и сфотографировались)) Действительно на память».
Саша Project написала под трогательной фотографией рук: «Мне просто очень нужен ты! Такой смешной такой любимый! Сила и поддержка любимого мужа это уверенность в завтрашнем дне! Уважайте своих мужчин и любите! Всем любви! Искренней и чистой».
Анна Седокова похвасталась: «Так приятно! Спасибо, спасибо, спасибо. Люди придумывают сотни объяснений почему нет, почему нельзя, но ведь сделать приятно — это так важно. Прислать цветы в гостиницу, в которой любимая остановилась, например. И не говорите мне, что любовь не в мелочах. Мне кажется, когда человек любит он все время о тебе думает и хочет тебя радовать и баловать. Сегодня прочитала новость про дочку Джони Деппа и ее парня актера Тимоти Шаламе, что она уже его познакомила с папой и он одобрил их отношения, потому что он видел, что ее парень "treat her like a princess”. Мне так понравилось это выражение )))) Я много читаю о том, что нужно быть реалистами и любовь - это не сказка и все такое, бла бла бла, но мне такая любовь не нужна».
Наталья Подольская поучаствовала в #10yearschallenge:
Филипп Киркоров — тоже:
Катерина Шпица удивила всех своим образом:
Ох уж этот ваш #10yearschallenge :) Ну ничего такого особенного десятилетней давности не могу найти пока,а вот 13 лет назад...!!!😂 2006 год, первый год жизни в Москве позади, волосы красила дома сама безаммиачной краской от L’Oreal, поддерживая работу, сделанную когда-то мастером для моего первого фильма, я ,кажется, ещё не перестала ездить на Черкизовской рынок за редкими обновками ,но на мне пиджак уже из магазина, дешевого масс-маркета,но всё же,и в этом копеечном колье, которое я среди прочего иногда надевала к костюму танцовщицы,когда работала в клубе, отсутствует один камушек...#13yearschallenge #13летназад
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram