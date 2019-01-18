18 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Иван Ургант показал милое фото: «Дочки-Матери».

Стас Пьеха похвастался накачанным телом: «Тут могла бы быть ваша реклама», — шутит он.

Максим Галкин показал «татуированный» торс.

Виктория Лопырева показала фото с заметно округлившимся животом: «Знаю, что среди моих подписчиц много мамочек с маленькими детками. Прошлый раз вы уже надавали мне советов, что и где купить для малыша. Теперь самый главный вопрос: кто и где рожал? Какие впечатления, кто из врачей понравился, какие больницы? Прямо вот жду».

Татьяна Буланова показала нежное старое фото с возлюбленным: «До сих пор сохранились фото из фотоавтомата на Московском вокзале. Куда-то ехали, увидели, зашли и сфотографировались)) Действительно на память».

Саша Project написала под трогательной фотографией рук: «Мне просто очень нужен ты! Такой смешной такой любимый! Сила и поддержка любимого мужа это уверенность в завтрашнем дне! Уважайте своих мужчин и любите! Всем любви! Искренней и чистой».

Анна Седокова похвасталась: «Так приятно! Спасибо, спасибо, спасибо. Люди придумывают сотни объяснений почему нет, почему нельзя, но ведь сделать приятно — это так важно. Прислать цветы в гостиницу, в которой любимая остановилась, например. И не говорите мне, что любовь не в мелочах. Мне кажется, когда человек любит он все время о тебе думает и хочет тебя радовать и баловать. Сегодня прочитала новость про дочку Джони Деппа и ее парня актера Тимоти Шаламе, что она уже его познакомила с папой и он одобрил их отношения, потому что он видел, что ее парень "treat her like a princess”. Мне так понравилось это выражение )))) Я много читаю о том, что нужно быть реалистами и любовь - это не сказка и все такое, бла бла бла, но мне такая любовь не нужна».