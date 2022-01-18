18 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @annasedokova
Сезон звездных отпусков продолжается. Несмотря на то, что январь уже переступил за половину, многие селебрити по-прежнему греются под южным солнышком. Так певица Анна Седакова вместе с мужем проводит время в Майами. Звезда показала в сториз, как примеряла различные яркие платья, остановив свой выбор на солнечно-желтом.
Наслаждается отдыхом и Ирина Дубцова. Исполнительница отрывается на Мальдивах в компании подруг. Сочным кадром с подписью «не беспокоить» звезда поделилась в инстаграм. Ее коллега по «Фабрике звезд» певица Наталья Подольская хоть уже и вернусь в Москву после новогодних каникул, но тоже продолжает радовать подписчиков красивыми снимками. Наталья разместила в соцсети фотографию в маленьком черном платье, еще раз показав свою идеальную фигуру.
А кто свою фигуру и не прячет — актриса Наталья Рудова. Девушка по-прежнему нежится под солнцем. И заявляет, что зима ей уже надоела.
Юлия Савичева проводит время с дочерью и мужем в Португалии. Певица 1,5 года не могла встретиться с малышкой из-за закрытых границ, а недавно получила вид на жительство и смогла прилететь в Европу. «Каждый раз удивляюсь, как в Португалии столько всего цветет в январе месяце. Хожу разговариваю с каждым цветочком, каждым лепесточком», — делится эмоциями победительница «Фабрики звезд»
Звезда сериала «Воронины» актриса Екатерина Волкова свой отпуск проводит активно. Вместо того, чтобы лежать на пляже, она отправилась в путешествие на небольшой парусной яхте. Правда, Волкова призналась, что такое занятие парусным спортом повторить она бы не хотела.
Семейным снимком с яхты поделилась и актриса сериала «Универ» Анна Хилькевич. «И выглядит это все, будто мы такие всегда довольные, счастливые, никаких проблем и сложностей, дети не истерят каждый день, мы с мужем не спорим, как будто у нас с ним есть время, чтобы почилить, или просто хотя бы в зал сходить. Не, ребят, все это тут на максималках, только за кадром», — подписала она снимок.
С семьей на Мальдивах сейчас и актриса Виктория Исакова. В инстаграм она рассказала, какое мороженое они с дочерью предпочитают покупать. Звезда фильма «Жги!» предпочитает маракуйю, а ее дочь — малиновое.
Последней ночью на Мальдивах наслаждается певица Слава. Она уже опубликовала и свой концертный график. Артистка возвращается к работе уже с 21 января. Надеемся, она успела восстановить силы на берегу океана.
Прервемся ненадолго от ярких красок морского побережья, чтобы насладиться яркими красками человеческими. Певица Наташа Королева поделилась забавным видео со своей мамой. В экстравагантном образе Людмила Ивановна Порывай принимает участие в съемке, а звездная дочка с мужем поддерживают и подбадривают ее.
Вернулась с отдыха из Куршевеля и Ольга Бузова. Телеведущая громко отметила свой день рождения. Звезда собрала друзей, арендовала частный самолет и улетела отмечать! А вот куда — звезда предложила угадать подписчикам.
Телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками нежным закатным видео. Звезда предстала без макияжа и без укладки. Юлия надела широкую белую рубашку-платье поверх купальника, а волосы забрала наверх.
В расслабленном образе показалась подписчикам и Лера Кудрявцева. Она призналась, что за 10 дней на отдыхе будто бы и не отдохнула и раскрыла секрет, что набрала за отпуск 3 килограмма. А сбрасывать теперь — лень.
Фото и видео: Instagram