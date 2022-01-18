18 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наслаждается отдыхом и Ирина Дубцова. Исполнительница отрывается на Мальдивах в компании подруг. Сочным кадром с подписью «не беспокоить» звезда поделилась в инстаграм. Ее коллега по «Фабрике звезд» певица Наталья Подольская хоть уже и вернусь в Москву после новогодних каникул, но тоже продолжает радовать подписчиков красивыми снимками. Наталья разместила в соцсети фотографию в маленьком черном платье, еще раз показав свою идеальную фигуру.

А кто свою фигуру и не прячет — актриса Наталья Рудова. Девушка по-прежнему нежится под солнцем. И заявляет, что зима ей уже надоела.

Юлия Савичева проводит время с дочерью и мужем в Португалии. Певица 1,5 года не могла встретиться с малышкой из-за закрытых границ, а недавно получила вид на жительство и смогла прилететь в Европу. «Каждый раз удивляюсь, как в Португалии столько всего цветет в январе месяце. Хожу разговариваю с каждым цветочком, каждым лепесточком», — делится эмоциями победительница «Фабрики звезд»