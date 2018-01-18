О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анастасия Волочкова совершенствует и разнообразит свои шпагаты. Ирина Дубцова дразнит хейтеров высокими трусами. Светлана Бондарчук встала на голову и поделилась мыслями: «Если вас никто не осуждает, если вам никто не завидует, если вас никто не критикует, значит, вы не туда идете, а то и вообще попали… на необитаемый остров)) мысли в Ширшасане».

Максим Матвеев поделился фотографией с сыном: «Вот и закончились каникулы, пора возвращаться в Москву! Было здорово, даже на санках покатался, как в детстве».

«А в обители Преподобного Саввы уже произошло водосвятие. Мы решили не дожидаться ночи... С Крещенским сочельником! С водосвятием!», — написала Любовь Толкалина.