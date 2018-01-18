18 января: самые интересные фото и новости из Instagram звезд
Анастасия Волочкова совершенствует и разнообразит свои шпагаты. Ирина Дубцова дразнит хейтеров высокими трусами. Светлана Бондарчук встала на голову и поделилась мыслями: «Если вас никто не осуждает, если вам никто не завидует, если вас никто не критикует, значит, вы не туда идете, а то и вообще попали… на необитаемый остров)) мысли в Ширшасане».
Данила Козловский показал очень милое фото с щенком. Валдис Пельш передал привет из Чили, где он участвует в съемках фильма:
Полина Гагарина развлекается на Мальдивах: «Традиционный мальдивский прыжок».
Елена Малышева решила худеть: «Я начинаю худеть после новогодних пиршеств. Присоединяйтесь! Простая вода — 2 литра в день!!!»
Дочь Тимати катается верхом:
Дочь Татьяны Навки наводит красоту:
Сын Елены Ваенги помогает ей на кухне:
Анна Хилькевич показала забавное видео с дочкой и мужем.
Максим Матвеев поделился фотографией с сыном: «Вот и закончились каникулы, пора возвращаться в Москву! Было здорово, даже на санках покатался, как в детстве».
«А в обители Преподобного Саввы уже произошло водосвятие. Мы решили не дожидаться ночи... С Крещенским сочельником! С водосвятием!», — написала Любовь Толкалина.
Дэвид и Виктория Бекхэм поделились трогательной фотографией: «С приветом из Парижа».
А Наталья Штурм сменила цвет волос.
Фото: instagram