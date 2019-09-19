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18 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Марии Мироновой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Мария Миронова и Анастасия Трегубова показали фото с морского побережья. «Узнаете место? Куда я уехала, чтобы продлить лето и отметить свой день рождения?», — заинтриговала последняя.

Жанна Эппле похвасталась фигурой в купальнике — она отдыхает в турецкой Анталии.

Елена Исинбаева прекрасно выглядит без макияжа и в кепочке: «Моя подпитка, моя перезарядка, мое спокойствие, мой отдых. Мои любимые места. МОЯ ПРИРОДА».

Потап и певица Жасмин показали милые фотографии своих детей. «Кекс вишневый — самый клевый, кекс клубничный — вкус отличный, кекс с изюмом — самый сдобный, шоколадный — бесподобный», — подчеркнула последняя кулинарный талант маленькой Маргариты.

Кристина Орбакайте поделилась трогательной фотографией брата и сестры: «С Днем Рождения, наши весёлые, добрые, красивые, умненькие Гаррюня и Лизок! Раскрашивайте этот мир самыми яркими красками».

Светлана Зейналова показала, как проводит время со своей малышкой.

Лариса Гузеева поделилась рецептом «райских яблочек».

Яна Поплавская поделилась личным: «Приехала к папе и так тепло и хорошо внутри стало. Смотрела на него и думала , что дай Бог каждому такую светлую голову и чувство юмора в 83 года. Очень люблю слушать истории из папиного детства и юности, он хороший рассказчик, я как будто кино смотрю. Почему сейчас так мало таких людей, сильных, умных, умеющих преодолевать все и достойно добиваться своих целей!? Когда взрослеешь начинаешь по-другому смотреть и ценить своих родителей, я не про любовь, которая живет внутри меня, а про то, что я больше стала понимать многие вещи! Поклон всем вашим родителям и пожелание здоровья и долгих лет жизни в здравии и радости».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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