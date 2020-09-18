18 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ирина Пегова поделилась радостью и фотографиями со съемок «Ледникового периода»: «А у кого такие моськи довольные ? И по какому поводу? Да, мы Откатали вторую программу».

Гордая супругом Юлия Меньшова поделилась историей: «Когда муж несколько лет назад получил очень престижную театральную премию "Золотая маска", наша бытовая жизнь чрезвычайно оживилась. В течение недели на каждую мою просьбу вынести мусор или смотаться в магазин, я через мгновение обнаруживала перед собой Игоря с премией руках (она очень красивая - погуглите). Он с укором смотрел на меня и вопрошал: "То есть это ты МЕНЯ, лауреата ЗОЛОТОЙ МАСКИ, просишь вынести мусор..?" Вчера Игорю вручили почетный орден Дружбы Народов, за вклад в искусство. Боюсь, теперь мне вообще не светит получить от него ни пакета молока, ни батона хлеба. Буду пылинки сдувать! Куда деваться? Жена орденоносца должна уже, наконец, осознать свое скромное место в насыщенной творческой жизни супруга. Впрочем, меня оно вполне устраивает, потому что смех в нашем доме не смолкает вот уже долгие годы, а чувство юмора Игоря достойно отдельных высоких наград».

Певица Натали поделилась архивной фотографией: «2005 год... Мужчина, ручки которого лежат на Филиппе, уговорил нас сфотографироваться... Но 5 часов утра, аэропорт, лица соответствующие... Хотя Филипп, кажется, хорош всегда».

Стас Садальский раскрыл секрет своей шевелюры: «Хорошие волосы ни один шампунь не испортит, а вот парикмахер - может. Говорю, не могу платить, сколько раньше, он и эти деньги не хотел брать, давайте Станислав Юрьевич, лучше харчами... - сказал брадобрей».

Настя Задорожная поделилась забавными дачными фотографиями: «Любовь-Морковь. Каротиновый Рай. Посмейся. Но не слишком громко. Что по огороду девчат? уРОЖАЙ есть?»

Бритни Спирс показала, как ходит на руках: