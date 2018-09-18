18 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ох, уж эти вечные студентки 😂 а вообще, если честно, я очень люблю учиться, узнавать что-то новое и заниматься саморазвитием☺️ жаль, что только эта любовь пришла ко мне уже после школы))) — написала Анна Хилькевич. Глафира Тарханова поделилась видео в свадебном платье: «Бодрого утра! Несколько человек меня спросили, сколько у меня было свадеб?! В жизни одна, в кино не считала🤣 но настроение в белом всегда улучшается! Редко ношу белый цвет в обычной жизни, хорошо что работа в радость!»