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18 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анны Хилькевич

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Алексей Ягудин показал развлечения с детьми: «Кто когда-либо играл в игру Plants 🌻vs Zombies 🧟‍♂️ , тот поймёт 😂🤦‍♂️ #растенияпротивзомби #plantsvszombies».

Ох, уж эти вечные студентки 😂 а вообще, если честно, я очень люблю учиться, узнавать что-то новое и заниматься саморазвитием☺️ жаль, что только эта любовь пришла ко мне уже после школы))) — написала Анна Хилькевич. Глафира Тарханова поделилась видео в свадебном платье: «Бодрого утра! Несколько человек меня спросили, сколько у меня было свадеб?! В жизни одна, в кино не считала🤣 но настроение в белом всегда улучшается! Редко ношу белый цвет в обычной жизни, хорошо что работа в радость!»

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Надежда Мейхер-Грановская постигает азы балетного искусства. Анфиса Чехова вернулась к занятиям хореографией.

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Я возобновила свои занятия хореографией. Очень мне нравится😀 И хочу поделиться своими наблюдениями: Наше тело очень любит быть в движении, гибким, сильным, лёгким. Порхать как бабочка, и гнуться как гусеница. И если, по какой-то причине, вы никак не можете заняться спортом или физической активностью, значит вы не нашли себе занятия по душе! Тело не слушается нас, ленится и упирается, часто потому, что его бросают в те активности, к которым не лежит душа. Я не люблю бег и любые прыжковые занятия: аэробика, энергичные танцы, степ аэробика и т.п. Когда в юности я заставляла себя этим заниматься, полагая что вся эта движуха полезна для похудения, то возненавидела спорт на долгое время! Ну, это всё равно как заставлять себя жить с нелюбимым человеком, который может быть тебе очень полезен. Заставить-то можно, но каждый раз домой будешь идти как на каторгу🙄 И тогда я поняла простую вещь: моему телу тоже нужна позитивная мотивация, и оно хочет, не просто тратить калории, а делать это с удовольствием! Я вспомнила все физические активности, которые любила с детства: плавание, велосипед, хореография ( я занималась ей в школе и в институте), еще и йога с годами прибавилась, и с тех пор, моё тело идёт на занятия, как на праздник😍

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

Екатерина Климова показала всю гамму эмоций своей младшей дочери Бэллы. Алла Довлатова продемонстрировала, как ей делают мезотерапию.

Зара, Ирина Дубцова, Марк Тишман, Полина Гагарина, Валерия и другие звезды поздравили Сергея Собянина с торжественным вступлением в должность мэра Москвы. Максим Галкин и Алла Пугачева собрали друзей на празднике в честь дня рождения Лизы и Гарри.

Фото: instagram

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