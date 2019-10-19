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18 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Саши Стриженовой

О том, как знаменитости провели минувший день, читайте в нашем дайджесте.

Младшая дочь Стриженовых Саша показала фото из Парижа.

Наталья Водянова с детьми проводит время в Москве.

Юлия Барановская похвасталась красавчиком-сыном: «... третий футболист ⚽️❤️»

Милана Тюльпанова — тоже: «Вот так мы читаем сказки».

Ида Кехман показала дочку-серфера: «Все мы равны перед волной».

Гарик Харламов шутит под рисунками дочери: «Настя пошла по стопам отца. Я рисую также».

Эвелина Бледанс показала, как она выглядела в юности: «Ну, что рубрика "пятничные ржаки". Именно так я в возрасте 13-15 лет поджимала губы на фотках — я их жутко стеснялась. Так что хейтеры — считающие, что они у меня сделанные, успокойтесь! И еще тут бровииии жесть — как такое могло нравиться, непонятно... Не нравлюсь тут себе, жуть! #бледанс #губы #селикон #несиликон #ретро #чб #школа #детство #комплексы».

Андрей Чадов показал фото из семейного альбома: «Сегодня моему отцу исполнилось бы 62 года. Эту фотку прислали родственники. Я ее никогда не видел до сих пор. Взгляд».

Лариса Гузеева предложила подписчикам блога заглянуть в ее окно: «Мое окно. Люблю гулять в новых Странах и городах и смотреть в чужие окна. А вы?»

Фото и видео: instagram

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