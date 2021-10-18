18 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @seryabkina/Instagram
Беременная экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина отдыхает в Альпах и делится снимком в обтягивающем платье.
Лайма Вайкуле показала архивное фото с Андреем Макаревичем. «Молодые и красивые. Теперь просто красивые», — подписала кадр певица.
Кортни Кардашьян сказала «Да!» своему возлюбленному Трэвису Баркеру. Пара встречается меньше года, но дружит около 10 лет. Для Кортни этот брак будет первым, а для Трэвиса третьим.
«Только ты, я и момент, в который нам захочется вернуться». Сергей Жуков опубликовал видео с супругой Региной с отдыха.
Екатерина Варнава поделилась с подписчиками новым селфи. Артистка позирует в клетчатой рубашке и убранными в пучок волосами.
Настасья Самбурская опубликовала новое фото в нежном осеннем образе. Актриса примерила пуховик-пальто, теплый свитер и брюки бежевых оттенков.
Валерия делится видео со съемок своего нового клипа с Олегом Газмановым.
Лиза Арзамасова новым фото поздравляет подписчиков с «Всемирным днем женского счастья».
Певица Глюкоза отдыхает в Испании и делится снимками из бассейна. «Просто хочу вам напомнить, что вы зря смотрите на мою жизнь как на недостижимую картинку. Я ничем не отличаюсь от вас!», — подписала кадр Наталья Ионова.
⠀Анастасия Решетова показала кадры с празднования дня рождения своего сына Ратмира. Наследнику рэпера Тимати исполнилось 2 года.
Татьяна Навка опубликовала фото на фоне вездехода: «Особенности русского осеннего отдыха».
Екатерину Волкову расцарапал ее любимый пушистый друг — кот Бадик. Актриса попросила подписчиков подсказать ей, как можно быстрее вылечить царапины.
Анна Нетребко гуляет по Стокгольму и делится красивыми кадрами осеннего города.
Фото и видео: Instagram