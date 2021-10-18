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18 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Серябкина

Фото: @seryabkina/Instagram

Беременная экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина отдыхает в Альпах и делится снимком в обтягивающем платье.

Лайма Вайкуле показала архивное фото с Андреем Макаревичем. «Молодые и красивые. Теперь просто красивые», — подписала кадр певица.

Кортни Кардашьян сказала «Да!» своему возлюбленному Трэвису Баркеру. Пара встречается меньше года, но дружит около 10 лет. Для Кортни этот брак будет первым, а для Трэвиса третьим.

«Только ты, я и момент, в который нам захочется вернуться». Сергей Жуков опубликовал видео с супругой Региной с отдыха.

Сергей Жуков и Регина Бурд

Екатерина Варнава поделилась с подписчиками новым селфи. Артистка позирует в клетчатой рубашке и убранными в пучок волосами.

Настасья Самбурская опубликовала новое фото в нежном осеннем образе. Актриса примерила пуховик-пальто, теплый свитер и брюки бежевых оттенков.

Валерия делится видео со съемок своего нового клипа с Олегом Газмановым.

Валерия

Лиза Арзамасова новым фото поздравляет подписчиков с «Всемирным днем женского счастья».

Певица Глюкоза отдыхает в Испании и делится снимками из бассейна. «Просто хочу вам напомнить, что вы зря смотрите на мою жизнь как на недостижимую картинку. Я ничем не отличаюсь от вас!», — подписала кадр Наталья Ионова.

⁣⁣⁣⁣⠀Анастасия Решетова показала кадры с празднования дня рождения своего сына Ратмира. Наследнику рэпера Тимати исполнилось 2 года.

Ратмир Юнусов

Татьяна Навка опубликовала фото на фоне вездехода: «Особенности русского осеннего отдыха».

Екатерину Волкову расцарапал ее любимый пушистый друг — кот Бадик. Актриса попросила подписчиков подсказать ей, как можно быстрее вылечить царапины.

Анна Нетребко гуляет по Стокгольму и делится красивыми кадрами осеннего города.

Фото и видео: Instagram