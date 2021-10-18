18 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Беременная экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина отдыхает в Альпах и делится снимком в обтягивающем платье.

Лайма Вайкуле показала архивное фото с Андреем Макаревичем. «Молодые и красивые. Теперь просто красивые», — подписала кадр певица.

Кортни Кардашьян сказала «Да!» своему возлюбленному Трэвису Баркеру. Пара встречается меньше года, но дружит около 10 лет. Для Кортни этот брак будет первым, а для Трэвиса третьим.

«Только ты, я и момент, в который нам захочется вернуться». Сергей Жуков опубликовал видео с супругой Региной с отдыха.