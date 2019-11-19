18 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анфиса Чехова позирует в море на отдыхе в Турции: «Водичка, конечно, прохладная. Но, ради фото, залезть в нее можно. Хотя, мама и Солик купаются. Они не такие мерзляки, как я. И детей тут много из воды не вылезает».

Нюша на радость фанатам экспериментирует в студии: