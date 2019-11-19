18 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Анфиса Чехова позирует в море на отдыхе в Турции: «Водичка, конечно, прохладная. Но, ради фото, залезть в нее можно. Хотя, мама и Солик купаются. Они не такие мерзляки, как я. И детей тут много из воды не вылезает».
Нюша на радость фанатам экспериментирует в студии:
Валерия без устали работает над телом: «Вы просите чаще выкладывать видео тренировок, но когда занимаюсь, нет времени на это отвлекаться. Сегодня коротенькое снять все-таки получилось».
Екатерина Волкова тоже выбралась в зал: «Решила правильно начать неделю! Спорт и режим никто не отменял, только регулярные тренировки дают нужный результат».
Максим Фадеев опубликовал архивное фото с юной Натальей Ионовой: «Как давно это было...»
Максим Виторган показал фото с дочерью, случайно стилизованное под ретро: «Хоть в бензобаке, да в кадиллаке».
Алсу экспериментирует с новой стрижкой и образом.
Фото и видео: instagram
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