18 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @annehathaway
Нюша поделилась очень трогательными фото – ее дочь Симба обнимает живот и с нетерпением ждет появления на свет братика. А сама певица, тем временем, предлагает поклонникам угадать, на какой она неделе.
Певица МакSим не из тех, кто будет переживать из-за плохой погоды, ведь она даже не заметила, как наступила зима. Вот что бывает, когда занят любимым делом и любимыми людьми!
Катерина Шпица демонстрирует, что звезда должна выглядеть безупречно всегда. Даже при плотном графике и полном отсутствии сил, когда их нет даже на то, чтобы встать и умыться. И актрисе это удается на все сто.
Своим состоянием поделилась и Екатерина Волкова, разместив очень забавные фотографии с ламой, которые отлично отражают настроение актрисы.
А красавчик Бруклин Бэкхем сравнивает себя с мышонком из мультфильма «Рататуй» и демонстрирует фото в обнимку с огромным куском сыра – в таком виде у них действительно есть что-то общее.
Энн Хэттэуэй поделилась волшебным образом на свой день рождения – актриса появилась в соблазнительном корсете и опубликовала атмосферные фото.
Переезд и ремонт занимают лидирующие позиции по стрессу – из-за них люди даже разводятся. Матильде Шнуровой разводиться официально пока не с кем, но сложности переезда сказались и на ней.
Звезда «Папиных дочек» Филипп Бледный наглядно продемонстрировал, что гибкость – вещь не лишняя и для мужчины, с любой стороны, и поделился очень ярким петербургским фото.
Анастасия Овечкина отметила день рождения – его немного омрачило отсутствие супруга, который не смог поздравить жену лично. Зато она похвасталась шикарными украшениями – браслеты Cartier стоимостью около 3,5 миллионов рублей за каждый.
Лариса Долина неожиданно примерила рокерский образ – сапоги на огромной платформе в цвета металлик и черное кожаное платье со шнуровкой. Поклонники в восторге – в таком наряде певица выглядит непривычно, но очень эффектно.
У Регины Тодоренко настроение уже самое что ни на есть праздничное – телеведущая практикует эффектные танцы по примеру профессионалов:
«Когда посмотрела чемпионат по бальным танцам и решила повторить», – пишет она.
Поздняя осень - прекрасное время для творчества и поисков себя.
У Стефании Маликовой оказалось очень много талантов – дочь музыканта не только создает одежду для своего бренда, но и рисует прекрасные картины.
А Лариса Копенкина, которая сбежала с собственной свадьбы, вновь рассуждает о переменах в жизни и призвала не допускать того, чтобы это решали окружающие, опубликовав стихи.
Фото: Instagram Ларисы Долиной, Нюши, Регины Тодоренко, Ларисы Копенкиной, Стефании Маликовой, Филиппа Бледного, Анастасии Овечкиной, Катерины Шпицы, Екатерины Волковой, Энн Хэтуэй, Бруклина Бэкхема, Марины Абросимовой, Катерины Шпицы,