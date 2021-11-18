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18 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
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Энн Хэттуэй

Фото: @annehathaway

Нюша поделилась очень трогательными фото – ее дочь Симба обнимает живот и с нетерпением ждет появления на свет братика. А сама певица, тем временем, предлагает поклонникам угадать, на какой она неделе.

Певица МакSим не из тех, кто будет переживать из-за плохой погоды, ведь она даже не заметила, как наступила зима. Вот что бывает, когда занят любимым делом и любимыми людьми!

Катерина Шпица демонстрирует, что звезда должна выглядеть безупречно всегда. Даже при плотном графике и полном отсутствии сил, когда их нет даже на то, чтобы встать и умыться. И актрисе это удается на все сто.

Своим состоянием поделилась и Екатерина Волкова, разместив очень забавные фотографии с ламой, которые отлично отражают настроение актрисы.

А красавчик Бруклин Бэкхем сравнивает себя с мышонком из мультфильма «Рататуй» и демонстрирует фото в обнимку с огромным куском сыра – в таком виде у них действительно есть что-то общее.

Энн Хэттэуэй поделилась волшебным образом на свой день рождения – актриса появилась в соблазнительном корсете и опубликовала атмосферные фото.

Переезд и ремонт занимают лидирующие позиции по стрессу – из-за них люди даже разводятся. Матильде Шнуровой разводиться официально пока не с кем, но сложности переезда сказались и на ней.

Звезда «Папиных дочек» Филипп Бледный наглядно продемонстрировал, что гибкость – вещь не лишняя и для мужчины, с любой стороны, и поделился очень ярким петербургским фото.

Анастасия Овечкина отметила день рождения – его немного омрачило отсутствие супруга, который не смог поздравить жену лично. Зато она похвасталась шикарными украшениями – браслеты Cartier стоимостью около 3,5 миллионов рублей за каждый.

Лариса Долина неожиданно примерила рокерский образ – сапоги на огромной платформе в цвета металлик и черное кожаное платье со шнуровкой. Поклонники в восторге – в таком наряде певица выглядит непривычно, но очень эффектно.

У Регины Тодоренко настроение уже самое что ни на есть праздничное – телеведущая практикует эффектные танцы по примеру профессионалов:

«Когда посмотрела чемпионат по бальным танцам и решила повторить», – пишет она.

Поздняя осень - прекрасное время для творчества и поисков себя.

У Стефании Маликовой оказалось очень много талантов – дочь музыканта не только создает одежду для своего бренда, но и рисует прекрасные картины.

А Лариса Копенкина, которая сбежала с собственной свадьбы, вновь рассуждает о переменах в жизни и призвала не допускать того, чтобы это решали окружающие, опубликовав стихи.

Фото: Instagram Ларисы Долиной, Нюши, Регины Тодоренко, Ларисы Копенкиной, Стефании Маликовой, Филиппа Бледного, Анастасии Овечкиной, Катерины Шпицы, Екатерины Волковой, Энн Хэтуэй, Бруклина Бэкхема, Марины Абросимовой, Катерины Шпицы,

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