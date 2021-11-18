18 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица МакSим не из тех, кто будет переживать из-за плохой погоды, ведь она даже не заметила, как наступила зима. Вот что бывает, когда занят любимым делом и любимыми людьми!

Катерина Шпица демонстрирует, что звезда должна выглядеть безупречно всегда. Даже при плотном графике и полном отсутствии сил, когда их нет даже на то, чтобы встать и умыться. И актрисе это удается на все сто.

Своим состоянием поделилась и Екатерина Волкова, разместив очень забавные фотографии с ламой, которые отлично отражают настроение актрисы.

А красавчик Бруклин Бэкхем сравнивает себя с мышонком из мультфильма «Рататуй» и демонстрирует фото в обнимку с огромным куском сыра – в таком виде у них действительно есть что-то общее.

Энн Хэттэуэй поделилась волшебным образом на свой день рождения – актриса появилась в соблазнительном корсете и опубликовала атмосферные фото.

Переезд и ремонт занимают лидирующие позиции по стрессу – из-за них люди даже разводятся. Матильде Шнуровой разводиться официально пока не с кем, но сложности переезда сказались и на ней.