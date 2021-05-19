18 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Вторник, 18 мая, выдался очень уютным, судя по тому, что публиковали знаменитости в своих Instagram. Виктория Лопырева и Регина Тодоренко показали фотографии со своими подросшими мальчишками. Елена Валюшкина похвасталась красавицей-дочкой и поделилась волнующими ее мыслями:« Матери всех выпускников, объединяйтесь!!!!!! Это надо пережить. Делитесь, куда ваши чада будут поступать, как готовы, волнуетесь?! Мы на дизайн. Всем спокойствия, выдержки и Удачи!!!!!»

Алена Свиридова приютила котика: «Ну вот, появилась новая отдыхающая в Керченском домике) надо отметить, что все дети и животные у меня заводятся сами по себе - я их появление не планирую, иногда даже активно не желаю, но кому какое дело? Они просто приходят. И остаются, невзирая на мои вопли, дескать, не время, не место, я не готова, не хочу, что я буду делать, на кого оставлять! - А нам какое дело? - устраиваясь поудобнее, молча спрашивают они. - это теперь твои проблемы:) Ты даешь имя и все. Итак, знакомьтесь - Подружка».

Катерина Шпица посмеялась над своей модной оплошностью: «Конечно, я одевалась не под диван».

Сергей Лазарев прилетел в Роттердам: «Ну, здравствуй, Евровидение 2021! Приехал в Нидерланды по приглашению Организаторов конкурса выступить на онлайн шоу в Eurovision Village. .. ну, и , конечно же, чтобы поддержать нашу @manizha 🇷🇺 и @maya_serikova и @fkirkorov с Dream Team, которые в этом году работают с Молдовой @natalitsa! Желаю всем участникам удачи! Безусловно, Меры безопасности и осторожности в связи с Covid-19 просто беспрецедентные… тесты делают каждый день… буду рассказывать в сторис… но я рад, что в этом году конкурс все же состоится!!»

Светлана Бондарчук поделилась приятными моментами: