18 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская и бойфренд Дженнифер Лопес Алекс Родригес показали трогательные фотографии с любимыми — они продолжают жизнь в режиме самоизоляции.
Светлана Бондарчук поделилась снимками из семейного фотоальбома: «Как же я любила отдыхать с маленьким Сережей».
Ксения Собчак, Эмин Агаларов и Екатерина Вилкова тоже показали фотографии с детьми.
Егор Кончаловский опубликовал трогательное семейное видео: «У Тимура своя самоизоляция. Комментирует мама».
Ирина Гринева поделилась весенним образом (в галерее) и настроением:
Виктория Бекхэм — вспомнила, какой была в детстве.
Лена Темникова и Яна Поплавская тоже поделились архивными фотографиями. Лена — с сестрой и мамой, Яна — с мамой и бабушкой.
Светлана Зейналова похвасталась: «Мне грамоту дали! Теперь я загоржусь и здороваться перестану. Ну ладно, не перестану) но нос задеру. P.S. Если что дали всем сотрудникам))».
Ольга Шелест показала, как ее раскрасили дети: «Богиня радуги. Иду спать красиво».
Екатерина Андреева примерила образ самурая: «Нет такой силы, которая может сбить меня с уверенности, если я уверен. Нет такой моей слабости, которая может изменить путь, начертанный для меня при рождении и нет такого вожделения, которое соблазнит меня и уведет от намеченного моей силой. Это тройной путь Дао. И я следую ему, потому что он интереснее других».
Фото и видео: Instagram
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