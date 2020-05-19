18 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Виктория Бекхэм — вспомнила, какой была в детстве.

Лена Темникова и Яна Поплавская тоже поделились архивными фотографиями. Лена — с сестрой и мамой, Яна — с мамой и бабушкой.

Светлана Зейналова похвасталась: «Мне грамоту дали! Теперь я загоржусь и здороваться перестану. Ну ладно, не перестану) но нос задеру. P.S. Если что дали всем сотрудникам))».

Ольга Шелест показала, как ее раскрасили дети: «Богиня радуги. Иду спать красиво».

Екатерина Андреева примерила образ самурая: «Нет такой силы, которая может сбить меня с уверенности, если я уверен. Нет такой моей слабости, которая может изменить путь, начертанный для меня при рождении и нет такого вожделения, которое соблазнит меня и уведет от намеченного моей силой. Это тройной путь Дао. И я следую ему, потому что он интереснее других».