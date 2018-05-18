18 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Тутта Ларсен рассказала о своем пути к вере:
Пытаясь вести христианский образ жизни, я очень много внимания уделяла разным важным деталям. Особенно в период неофитства. Как правильно одеваться. Где стоять в храме. Сколько по времени должно длиться утреннее молитвенное правило. Как вспомнить все грехи за неделю и правильно их записать. По мере возрастания моей, так сказать, духовной эрудиции, я углублялась в тайны литургии и богослужебного круга, читала святых отцов, постилась, изучала Псалтирь. И конечно же, чтила заповеди. Ну, то есть пыталась как-то соответствовать. И все это лишь для того, чтобы спустя 10 лет пребывания в лоне церкви, однажды понять, что нахожусь в полном тупике и у самого подножия Лествицы. Потому что «заповедь новую даю вам - да любите друг друга» - вот это со мной не случилось вообще. Поняв это, я снова чувствую себя слепым котенком, в самом начале пути, в самом первом шаге своей веры. Только теперь нет никаких ориентиров, кроме одной этой заповеди. Ни правил о длине юбке и молитвы, ни точного времени начала литургии, ни рецепта, ни канона. Одно огромное желание научиться любить и осознание полной своей в этом несостоятельности. Придумала себе, прости Господи, лайфхак. Смотрю на людей и представляю их младенцами. Ну то есть, реально пытаюсь увидеть их детскую фотографию. Сквозь все года, деформации, слои и наросты взрослой жизни силюсь разглядеть пухлые щеки и носы кнопкой, белые ресницы и пушок на макушке. Какими они были в 1.5-2 года. И как их любила мама. Знаете, немножко получается.
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Фото: instagram