18 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Жасмин сделала селфи «с шикарной Пэрис Хилтон». Криштиану Роналду поделился интимной фотографией с невестой. Виктория Боня — похвасталась богатым ухажером.

Юлия Савичева поделилась новостями: «Летим с @nargizzakirova_official в Краснодар! Будем выступать на одной площадке @usadba_familia_krd! Всем привет».

Юлия Началова показала повзрослевшую дочку. Евгений Плющенко сфотографировался с сыновьями, а его младшенький рассказал о исполнившейся мечте: