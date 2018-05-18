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18 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Юли Савичевой
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О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Певица Жасмин сделала селфи «с шикарной Пэрис Хилтон». Криштиану Роналду поделился интимной фотографией с невестой. Виктория Боня — похвасталась богатым ухажером.

Юлия Савичева поделилась новостями: «Летим с @nargizzakirova_official в Краснодар! Будем выступать на одной площадке @usadba_familia_krd! Всем привет».

Юлия Началова показала повзрослевшую дочку. Евгений Плющенко сфотографировался с сыновьями, а его младшенький рассказал о исполнившейся мечте:

Валерий Меладзе поздравил дочь с днем рождения: «Сегодня у моей доченьки Софьюшки день рождения!!! Моя умница!!! Моё солнышко!!!»

Бывшая жена Дмитрия Пескова сменила прическу: «Сбрить можно не только усы!)) Чумовая пятница!»

Фанаты Нюши обсуждают новые фото певицы: им кажется, что она скрывает беременность.

Тутта Ларсен рассказала о своем пути к вере:

Пытаясь вести христианский образ жизни, я очень много внимания уделяла разным важным деталям. Особенно в период неофитства. Как правильно одеваться. Где стоять в храме. Сколько по времени должно длиться утреннее молитвенное правило. Как вспомнить все грехи за неделю и правильно их записать. По мере возрастания моей, так сказать, духовной эрудиции, я углублялась в тайны литургии и богослужебного круга, читала святых отцов, постилась, изучала Псалтирь. И конечно же, чтила заповеди. Ну, то есть пыталась как-то соответствовать. И все это лишь для того, чтобы спустя 10 лет пребывания в лоне церкви, однажды понять, что нахожусь в полном тупике и у самого подножия Лествицы. Потому что «заповедь новую даю вам - да любите друг друга» - вот это со мной не случилось вообще. Поняв это, я снова чувствую себя слепым котенком, в самом начале пути, в самом первом шаге своей веры. Только теперь нет никаких ориентиров, кроме одной этой заповеди. Ни правил о длине юбке и молитвы, ни точного времени начала литургии, ни рецепта, ни канона. Одно огромное желание научиться любить и осознание полной своей в этом несостоятельности. Придумала себе, прости Господи, лайфхак. Смотрю на людей и представляю их младенцами. Ну то есть, реально пытаюсь увидеть их детскую фотографию. Сквозь все года, деформации, слои и наросты взрослой жизни силюсь разглядеть пухлые щеки и носы кнопкой, белые ресницы и пушок на макушке. Какими они были в 1.5-2 года. И как их любила мама. Знаете, немножко получается.

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)

Юлия Высоцкая дала совет подписчикам: «МЧС не обманул... дождь звонкой пеленой наполнил небо #майскийдождь Если нет неотложных дел, останьтесь дома, но а если, как мне, срочно на работу, выбирайте надежное средство передвижения».

Пресс-служба Кенсингтонского дворца показала, как готовят свадебный торт для принца Гарри и Меган Маркл:

Фото: instagram

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