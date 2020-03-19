18 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Угроза короновируса завладела блогами знаменитостей.

Алена Шишкова продолжает экспериментировать с противовирусными образами: «По фотке ощущение, что не Алисе завтра исполнится шесть лет, а мне».

Надежда Бабкина надела маску на съемках: «Под надежной защитой! Будьте здоровы, друзья».

Заразившаяся Ольга Куриленко рассказала о своем состоянии: «Ребята, сегодня мне лучше! Температура прошла. Я нахожусь в Лондоне! Как я знаю, что у меня коронавирус? Мне сделали тест в больнице, который оказался позитивным. Какое мне прописали лечение? Никакого! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией. Всем кто болеет хорошего выздоровления».

Алсу поделилась хрониками карантина: «И так.. пошел четвертый день домашней самоизоляции. Перебрала свой гардероб и наконец-то отсортировала детские вещи (все так выросли оказывается)! Смотрим фильмы, много общаемся, поем песни (кстати может что-нибудь выложу), читаем книги.. планирую наконец-то начать сново писать картины, на них вечно не хватает времени. А сегодня 14 лет со дня нашей свадьбы. Может даже уговорю мужа сфотографироваться».

Анастасия Стоцкая похвасталась приобретением: «В период всеобщего карантина многие отказываются от походов в салоны, массажа и пр. А я обожаю все эти процедуры! Поэтому для меня идеальным решением стало массажное кресло. Кто нашел Сашку на фото, ставьте лайк».

Дженнифер Лопес поделилась семейным видео: «Мы не можем ходить по ресторанам, но и здесь сервис отличный».