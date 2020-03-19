18 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Угроза короновируса завладела блогами знаменитостей.
Алена Шишкова продолжает экспериментировать с противовирусными образами: «По фотке ощущение, что не Алисе завтра исполнится шесть лет, а мне».
Надежда Бабкина надела маску на съемках: «Под надежной защитой! Будьте здоровы, друзья».
Заразившаяся Ольга Куриленко рассказала о своем состоянии: «Ребята, сегодня мне лучше! Температура прошла. Я нахожусь в Лондоне! Как я знаю, что у меня коронавирус? Мне сделали тест в больнице, который оказался позитивным. Какое мне прописали лечение? Никакого! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией. Всем кто болеет хорошего выздоровления».
Алсу поделилась хрониками карантина: «И так.. пошел четвертый день домашней самоизоляции. Перебрала свой гардероб и наконец-то отсортировала детские вещи (все так выросли оказывается)! Смотрим фильмы, много общаемся, поем песни (кстати может что-нибудь выложу), читаем книги.. планирую наконец-то начать сново писать картины, на них вечно не хватает времени. А сегодня 14 лет со дня нашей свадьбы. Может даже уговорю мужа сфотографироваться».
Анастасия Стоцкая похвасталась приобретением: «В период всеобщего карантина многие отказываются от походов в салоны, массажа и пр. А я обожаю все эти процедуры! Поэтому для меня идеальным решением стало массажное кресло. Кто нашел Сашку на фото, ставьте лайк».
Дженнифер Лопес поделилась семейным видео: «Мы не можем ходить по ресторанам, но и здесь сервис отличный».
Вера Брежнева тоже решилась на карантин: «Привет, мои хорошие)) Я выбрала быть дома. Моя семья со мной, кроме Сонечки, к сожалению, но она тоже в безопасности. А так, как я нахожу плюсы во всем, в этой ситуации, даже полной минусов, свои плюсы тоже есть».
Алиса Хазанова посвящает время йоге: «Самоизоляция».
Алеся Кафельникова пережидает коронавирус в комфорте: «Комендантский час на Мальдивах.... из виллы выпускают только в океан. Cheers».
Мария Машкова поделилась фотографией девочек и историей: «В детстве бабушка каждое утро плела мне колоски. Я устраивала страшные скандалы, потому что мне хотелось “колосок, как вчера!”. Тут общественность частенько ругается, что у меня дети без причесок ходят... так вышло, что девчонки часто остаются с моим мужем. Например, сейчас в достаточно тревожное время, когда в любой момент могут закрыть границы, мы на разных континентах. Когда я возвращаюсь, Фаня и Аля восстают против косичек-хвостиков. Единственное, что удалось отжать, как матери-чистые волосы. Моя бабушка — мой самый главный и любимый родитель и я совсем не жалею о своём именно так сложившемся детстве, но все же я бы многое отдала, чтобы ходить в 7 лет растрепанной(или косматой-тоже хорошее слово), но с папой... Берегите своих бабушек и дедушек. В эти дни особенно важно. Родителей и друг друга соответственно».
Фото и видео: Instagram
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