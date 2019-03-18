18 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Неделя предстоит непростая....», — посетовала Алика Смехова пож грустным и красивым селфи.

Елизавета Боярская рассказала о работе: «Лицо, когда 2 дня подряд ты сходила с ума (Офелия "Гамлет"), на следующий день тебя обманули и бросили ( Варя "Вишневый сад"), потом отравили (Луиза "Коварство и любовь"), ну а сегодня просто рухнули все надежды и пришлось уехать работать на кирпичный завод (Ирина "Три сестры")».

Нонна Гришаева заряжает окружающих позитивом: «Присоединяюсь к флешмобу #мывсеразные ) Эвелина @bledans запустила флешмоб к « Всемирному дню человека с синдромом Дауна» #21марта Это не просто фото в разных носках, это наш голос за то,что бы люди с особенностями развития могли комфортно жить в нашем обществе)) Выкладывая свои фото с хештегом #мывсеразные , мы привлекаем внимание к проблемам людей с синдромом Дауна! Присоединяйтес».

Жанна Эппле делится нежностью: «Пусть сегодня будет все просто. Счастливая улыбка. Легкие мысли. Чашка любимого кофе. И ничем не испорченный день».

Милана Тюльпанова показала нежное фото спящего сына.

Влад Соколовский пожаловался, что скучает по дочери.