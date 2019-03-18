18 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Неделя предстоит непростая....», — посетовала Алика Смехова пож грустным и красивым селфи.
Елизавета Боярская рассказала о работе: «Лицо, когда 2 дня подряд ты сходила с ума (Офелия "Гамлет"), на следующий день тебя обманули и бросили ( Варя "Вишневый сад"), потом отравили (Луиза "Коварство и любовь"), ну а сегодня просто рухнули все надежды и пришлось уехать работать на кирпичный завод (Ирина "Три сестры")».
Нонна Гришаева заряжает окружающих позитивом: «Присоединяюсь к флешмобу #мывсеразные ) Эвелина @bledans запустила флешмоб к « Всемирному дню человека с синдромом Дауна» #21марта Это не просто фото в разных носках, это наш голос за то,что бы люди с особенностями развития могли комфортно жить в нашем обществе)) Выкладывая свои фото с хештегом #мывсеразные , мы привлекаем внимание к проблемам людей с синдромом Дауна! Присоединяйтес».
Жанна Эппле делится нежностью: «Пусть сегодня будет все просто. Счастливая улыбка. Легкие мысли. Чашка любимого кофе. И ничем не испорченный день».
Милана Тюльпанова показала нежное фото спящего сына.
Влад Соколовский пожаловался, что скучает по дочери.
Нахожусь сейчас в LA на съемках клипа! Погода нереальная, творческая атмосфера, крутые люди вокруг, все супер, но душа разрывается от того, как сильно я соскучился по вот этой сладкой, маленькой, удивительной девочке!!! 🙈❤️✈️ Осталось потерпеть всего пару дней... #владсоколовский #миясоколовская #дочка #доча #доченька #ребенок #мия #сладкая #скучаю
Пострадавшая от домашнего насилия жена Марата Башарова показала нежное фото с сыном: «Одно из лучших ощущений в мире — обнимать любимого человека и понимать, что он обнимает тебя еще крепче... Мой сыночек».
Анна Нетребко поделилась постной идеей:
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram