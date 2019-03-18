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18 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Елизаветы Боярской

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

«Неделя предстоит непростая....», — посетовала Алика Смехова пож грустным и красивым селфи.

Елизавета Боярская рассказала о работе: «Лицо, когда 2 дня подряд ты сходила с ума (Офелия "Гамлет"), на следующий день тебя обманули и бросили ( Варя "Вишневый сад"), потом отравили (Луиза "Коварство и любовь"), ну а сегодня просто рухнули все надежды и пришлось уехать работать на кирпичный завод (Ирина "Три сестры")».

Нонна Гришаева заряжает окружающих позитивом: «Присоединяюсь к флешмобу #мывсеразные ) Эвелина @bledans запустила флешмоб к « Всемирному дню человека с синдромом Дауна» #21марта Это не просто фото в разных носках, это наш голос за то,что бы люди с особенностями развития могли комфортно жить в нашем обществе)) Выкладывая свои фото с хештегом #мывсеразные , мы привлекаем внимание к проблемам людей с синдромом Дауна! Присоединяйтес».

Жанна Эппле делится нежностью: «Пусть сегодня будет все просто. Счастливая улыбка. Легкие мысли. Чашка любимого кофе. И ничем не испорченный день».

Милана Тюльпанова показала нежное фото спящего сына.

Влад Соколовский пожаловался, что скучает по дочери.

Пострадавшая от домашнего насилия жена Марата Башарова показала нежное фото с сыном: «Одно из лучших ощущений в мире — обнимать любимого человека и понимать, что он обнимает тебя еще крепче... Мой сыночек».

Анна Нетребко поделилась постной идеей:

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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