18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике

Соня Киперман родилась, когда ее матери было всего 19 лет. Когда девушке исполнилось 18, Вера Брежнева отметила, что готова к роли бабушки, ведь и сама родила Соню очень рано. Однако певица выразила надежду, что ее дочь будет учиться, а лишь потом подумает о детях.

Соня Киперман уже много лет живет и учится в США. В июне она окончила школу для одаренных учеников. А недавно девушка поступила в престижный гуманитарный колледж Уиттьер.