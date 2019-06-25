18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике

У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети. Девушка порадовала поклонников новым снимком в черном бикини. Мини-купальник подчеркнул женственные формы Сони и вызвал восторг фолловеров.
Фотографию Сони сделали на итальянском курорте, куда девушка с мамой и ее семьей улетела отдыхать после поступления в колледж.
«Красивая фигура»,
«Ты прекрасна»,
«Огонь девчонка», - похвалили юную красавицу.
Вера Брежнева тоже делится с подписчиками снимками и видео с отдыха. И поклонники не устают каждый раз отмечать, насколько красиво и естественно выглядит их любимая певица.
Соня Киперман родилась, когда ее матери было всего 19 лет. Когда девушке исполнилось 18, Вера Брежнева отметила, что готова к роли бабушки, ведь и сама родила Соню очень рано. Однако певица выразила надежду, что ее дочь будет учиться, а лишь потом подумает о детях.
Соня Киперман уже много лет живет и учится в США. В июне она окончила школу для одаренных учеников. А недавно девушка поступила в престижный гуманитарный колледж Уиттьер.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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