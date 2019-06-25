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18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Соня Киперман

Фото: Instagram
Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram.

У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети. Девушка порадовала поклонников новым снимком в черном бикини. Мини-купальник подчеркнул женственные формы Сони и вызвал восторг фолловеров.

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Публикация от Sonya (@sonyaxkiperman)

Фотографию Сони сделали на итальянском курорте, куда девушка с мамой и ее семьей улетела отдыхать после поступления в колледж.

«Красивая фигура»,

«Ты прекрасна»,

«Огонь девчонка», - похвалили юную красавицу.

Соня Киперман

Вера Брежнева тоже делится с подписчиками снимками и видео с отдыха. И поклонники не устают каждый раз отмечать, насколько красиво и естественно выглядит их любимая певица.

Вера Брежнева в бассейне

Соня Киперман родилась, когда ее матери было всего 19 лет. Когда девушке исполнилось 18, Вера Брежнева отметила, что готова к роли бабушки, ведь и сама родила Соню очень рано. Однако певица выразила надежду, что ее дочь будет учиться, а лишь потом подумает о детях.

Соня Киперман уже много лет живет и учится в США. В июне она окончила школу для одаренных учеников. А недавно девушка поступила в престижный гуманитарный колледж Уиттьер.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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