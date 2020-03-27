18-летняя красавица-дочь Екатерины Климовой приняла участие в весенней фотосессии
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Екатерина Климова — счастливая многодетная мать. Ее старшей дочери Елизавете 18 лет, и девушка превратилась в настоящую красавицу. Екатерина поделилась с подписчиками кадрами фотосесии с Елизаветой, в которой девушка перевоплотилась в нежную лесную нимфу.
«Весна 2020», — лаконично подписала снимки актриса.
«Волшебная Лиза», «Очень красивая и такая взрослая уже дочка у вас. Фото дышит весной и нежностью», «Какое счастье для мамы видеть такую уже взрослую (а в мамином сердце еще такую малышку) девочку!», «Такая робкая и нежная!», «Мамина доча! Красоточка!», «Улавливаются черты мамы, но все равно другая, своя собственная красота. Чем старше становится, тем краше!», — оставили в комментариях комплименты в адрес Екатерины и Лизы.
Елизавету Екатерина Климова родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Два сына — Матвей и Корней — у актрисы появились, когда она была замужем за актером Игорем Петренко. Младшую дочь Изабеллу родила от актера Гелы Месхи, с которым развелась в мае 2019 года после 4 лет брака.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!