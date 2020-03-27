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18-летняя красавица-дочь Екатерины Климовой приняла участие в весенней фотосессии

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Климова и Лиза

Фото: Instagram

Актриса опубликовала нежные фото на свой странице в Instagram.

Екатерина Климова — счастливая многодетная мать. Ее старшей дочери Елизавете 18 лет, и девушка превратилась в настоящую красавицу. Екатерина поделилась с подписчиками кадрами фотосесии с Елизаветой, в которой девушка перевоплотилась в нежную лесную нимфу.

«Весна 2020», — лаконично подписала снимки актриса.

«Волшебная Лиза», «Очень красивая и такая взрослая уже дочка у вас. Фото дышит весной и нежностью», «Какое счастье для мамы видеть такую уже взрослую (а в мамином сердце еще такую малышку) девочку!», «Такая робкая и нежная!», «Мамина доча! Красоточка!», «Улавливаются черты мамы, но все равно другая, своя собственная красота. Чем старше становится, тем краше!», — оставили в комментариях комплименты в адрес Екатерины и Лизы.

Елизавету Екатерина Климова родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Два сына — Матвей и Корней — у актрисы появились, когда она была замужем за актером Игорем Петренко. Младшую дочь Изабеллу родила от актера Гелы Месхи, с которым развелась в мае 2019 года после 4 лет брака.

Фото и видео: Instagram

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