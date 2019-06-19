18 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Виктория Лопырева показала селфи с любимым: «Семейный завтрак».

Настасья Самбурская показала фото из Тайланда: «Отдыхаю хорошо. Вот яхту купила на сдачу».

Дмитрий Тарасов вывез Анастасию Костенко в Италию: «Кто не был в Колизее — тот не был в Италии. Я в диком восторге от архитектуры Рима, его атмосферы и истории, которая живет в каждом сохраненном здании этого города», — делится она впечатлениями.

Александр Овечкин показал нежное фото с женой и сыном: «10 месяцев».

Анна Нетребко показала подросшего сына: «Успешно окончил 4 класс! УРА! КАНИКУЛЫ!»

Яна Рудковская и Саша Плющенко улетели в Японию.

Надя Ручка показала нежное фото с сыном: «Ангажирована».

Светлана Бондарчук поделилась милым видео: