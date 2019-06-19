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18 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Виктории Лопыревой

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Виктория Лопырева показала селфи с любимым: «Семейный завтрак».

Настасья Самбурская показала фото из Тайланда: «Отдыхаю хорошо. Вот яхту купила на сдачу».

Дмитрий Тарасов вывез Анастасию Костенко в Италию: «Кто не был в Колизее — тот не был в Италии. Я в диком восторге от архитектуры Рима, его атмосферы и истории, которая живет в каждом сохраненном здании этого города», — делится она впечатлениями.

Александр Овечкин показал нежное фото с женой и сыном: «10 месяцев».

Анна Нетребко показала подросшего сына: «Успешно окончил 4 класс! УРА! КАНИКУЛЫ!»

Яна Рудковская и Саша Плющенко улетели в Японию.

Надя Ручка показала нежное фото с сыном: «Ангажирована».

Светлана Бондарчук поделилась милым видео:

Сергей Лазарев похвастался накачанным торсом: «Высоко стою, далеко гляжу...»

Мария Шарапова похвасталась: «Первый матч за последние месяцы. Первая победа на корте с 2015 года».

Дарья Мороз примерила темные локоны, а Ляйсан Утяшева — светлый парик:

Любовь Успенская экспериментирует с молодежным стилем.

Виктория Дайнеко собралась на вечеринку.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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