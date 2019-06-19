18 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Виктория Лопырева показала селфи с любимым: «Семейный завтрак».
Настасья Самбурская показала фото из Тайланда: «Отдыхаю хорошо. Вот яхту купила на сдачу».
Дмитрий Тарасов вывез Анастасию Костенко в Италию: «Кто не был в Колизее — тот не был в Италии. Я в диком восторге от архитектуры Рима, его атмосферы и истории, которая живет в каждом сохраненном здании этого города», — делится она впечатлениями.
Александр Овечкин показал нежное фото с женой и сыном: «10 месяцев».
Анна Нетребко показала подросшего сына: «Успешно окончил 4 класс! УРА! КАНИКУЛЫ!»
Яна Рудковская и Саша Плющенко улетели в Японию.
Надя Ручка показала нежное фото с сыном: «Ангажирована».
Светлана Бондарчук поделилась милым видео:
Сергей Лазарев похвастался накачанным торсом: «Высоко стою, далеко гляжу...»
Мария Шарапова похвасталась: «Первый матч за последние месяцы. Первая победа на корте с 2015 года».
Дарья Мороз примерила темные локоны, а Ляйсан Утяшева — светлый парик:
Любовь Успенская экспериментирует с молодежным стилем.
Виктория Дайнеко собралась на вечеринку.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!