18 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская показала свою большую семью: «Банда. Саша, Настя, Тема, мама и @yuliana_pod». Жасмин — тоже: «Прилетела мама вчера вечером с работы из Москвы домой в Молдову и застала такую картину. Спят мои усталые игрушки. Наш папа справился». Валерия — фотографию со взрослым сыном: «Семейный вечер в прекрасном уютном месте». Николь Кидман показала, как выглядела в детстве.

Дмитрий Тарасов поздравил дочь с девятилетием: «Заехал поздравить свою принцессу. С Днем Рождения Доченька, будь счастлива».

Анна Михалкова поделилась личными переживаниями: «Всю жизнь чувствую себя «старшей сестрой», не столько по возрасту, сколько по призванию ))) но, иногда, когда быть старшей сестрой нет сил, Тёма и Надя оказываются рядом, и я понимаю что всегда могу на них опереться, что они давно выросли, что мне не надо за них больше переживать, и что они очень меня любят ))»

Яна Рудковская успокоила подписчиков: «Сегодня пережили землетрясение в Японии в 6 баллов, счастливы что все обошлось, цените и любите друг друга, сегодня мы поняли что наша жизнь ничего не стоит, что есть ситуации когда ты не можешь никак повлиять ни на что... 19-00, на улице никого..(( спасибо всем друзьям и подписчикам за поддержку».

Катя Лель похвасталась красавцем-мужем: