18 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская показала свою большую семью: «Банда. Саша, Настя, Тема, мама и @yuliana_pod». Жасмин — тоже: «Прилетела мама вчера вечером с работы из Москвы домой в Молдову и застала такую картину. Спят мои усталые игрушки. Наш папа справился». Валерия — фотографию со взрослым сыном: «Семейный вечер в прекрасном уютном месте». Николь Кидман показала, как выглядела в детстве.
Дмитрий Тарасов поздравил дочь с девятилетием: «Заехал поздравить свою принцессу. С Днем Рождения Доченька, будь счастлива».
Анна Михалкова поделилась личными переживаниями: «Всю жизнь чувствую себя «старшей сестрой», не столько по возрасту, сколько по призванию ))) но, иногда, когда быть старшей сестрой нет сил, Тёма и Надя оказываются рядом, и я понимаю что всегда могу на них опереться, что они давно выросли, что мне не надо за них больше переживать, и что они очень меня любят ))»
Яна Рудковская успокоила подписчиков: «Сегодня пережили землетрясение в Японии в 6 баллов, счастливы что все обошлось, цените и любите друг друга, сегодня мы поняли что наша жизнь ничего не стоит, что есть ситуации когда ты не можешь никак повлиять ни на что... 19-00, на улице никого..(( спасибо всем друзьям и подписчикам за поддержку».
Катя Лель похвасталась красавцем-мужем:
А Анна Седокова — мужем:
Счастье Есть ☀️☀️☀️ #ГЕКТОР Это он сам принял решение, есть самостоятельно! Начиналось все с моей вилки и понимания, что у мамы вкуснее. Что бы я не ела, он забирается ко мне на коленки, забирает вилку и кормит меня, себя и Марусю. Недавно, моя косметолог сказала мне с грустью, что у неё два годика, а ещё ребёночек не ест самостоятельно. Я ей ответила , что расстраиваться не нужно, ведь у нас джунгли и нужно выживать 😂 Слишком большая борьба за еду и нужно быстро ориентироваться и вряд ли ваши дети едят собачий корм, так что все ок))) Стоит нам только отвернуться, как Гектор с мастерством ниндзи оказывается у собачей миски и тянется к вкусненьким кружочком, которые так обожают его друзья Собаки 😂😂😂 В целом, все хорошо, мамочки. Всему своё время, еда и место 😘😘
Юля Ковальчук похвасталась стройным телом в купальнике. Надежду Бабкину не беспокоят комментарии о лишнем весе: «Клубничка ягодка, да черешня тоже!»
Анастасия Волочкова показала фото с новым букетом: «Когда и почерк цветов тоже становится новым...»
Александр Буйнов похвастался домом: «Люблю свой дом... Нарочно выбираю такие ракурсы, чтобы смотрелось по-южному... Красотищщща! Это-Москва! И все, все башкой, руками, ногами, мозгами, спорами..., а у вас как? Ой! Забыл сказать, что здесь было чистое поле».
Наталья Сенчукова показала домашнее пиршество:
Татьяна Навка показала новую позу и опубликовала очень нежное фото с дочкой:
Яна Поплавская почтила память сестры:
Тебя нет, но ты есть , удивительно , что вчера рассказывала о тебе друзьям и мне кажется, что ты где-то совсем рядом. С Днём Рождения (16.июня) это твой день . Ты классно смеялась и потрясающе улыбалась ! Встретимся , Настюша!#сестренка #времянелечит #онапрекрасна #улыбкамечты #еебольшенет #онарядом
Фото: instagram