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18 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Надежды Бабкиной

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Наталья Подольская показала свою большую семью: «Банда. Саша, Настя, Тема, мама и @yuliana_pod». Жасмин — тоже: «Прилетела мама вчера вечером с работы из Москвы домой в Молдову и застала такую картину. Спят мои усталые игрушки. Наш папа справился». Валерия — фотографию со взрослым сыном: «Семейный вечер в прекрасном уютном месте». Николь Кидман показала, как выглядела в детстве.

Дмитрий Тарасов поздравил дочь с девятилетием: «Заехал поздравить свою принцессу. С Днем Рождения Доченька, будь счастлива».

Анна Михалкова поделилась личными переживаниями: «Всю жизнь чувствую себя «старшей сестрой», не столько по возрасту, сколько по призванию ))) но, иногда, когда быть старшей сестрой нет сил, Тёма и Надя оказываются рядом, и я понимаю что всегда могу на них опереться, что они давно выросли, что мне не надо за них больше переживать, и что они очень меня любят ))»

Яна Рудковская успокоила подписчиков: «Сегодня пережили землетрясение в Японии в 6 баллов, счастливы что все обошлось, цените и любите друг друга, сегодня мы поняли что наша жизнь ничего не стоит, что есть ситуации когда ты не можешь никак повлиять ни на что... 19-00, на улице никого..(( спасибо всем друзьям и подписчикам за поддержку».

Катя Лель похвасталась красавцем-мужем:

А Анна Седокова — мужем:

Юля Ковальчук похвасталась стройным телом в купальнике. Надежду Бабкину не беспокоят комментарии о лишнем весе: «Клубничка ягодка, да черешня тоже!»

Анастасия Волочкова показала фото с новым букетом: «Когда и почерк цветов тоже становится новым...»

Александр Буйнов похвастался домом: «Люблю свой дом... Нарочно выбираю такие ракурсы, чтобы смотрелось по-южному... Красотищщща! Это-Москва! И все, все башкой, руками, ногами, мозгами, спорами..., а у вас как? Ой! Забыл сказать, что здесь было чистое поле».

Наталья Сенчукова показала домашнее пиршество:

Татьяна Навка показала новую позу и опубликовала очень нежное фото с дочкой:

Яна Поплавская почтила память сестры:

Фото: instagram

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