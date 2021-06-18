18 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Егор Крид выложил фотографии со своей московской прогулки, а Курбан Омаров пожаловался, что на отдыхе с детьми они сами по себе.

Лукерья Ильяшенко тоже жалуется – порвалась резинка для очков, и теперь любимый аксессуар выглядит не так, как хотелось бы.