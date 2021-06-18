18 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Егор Крид выложил фотографии со своей московской прогулки, а Курбан Омаров пожаловался, что на отдыхе с детьми они сами по себе.
Лукерья Ильяшенко тоже жалуется – порвалась резинка для очков, и теперь любимый аксессуар выглядит не так, как хотелось бы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nastyaivleeva
Валерия трогательно поздравила Максима Галкина с юбилеем, и поделилась совместным фото.
Лиза Арзамасова поделилась нежным фото в положении, в нежном и женственном сарафане.
Именинник Максим Галкин показал, как его поздравили дети и супруга – «Эта песня для меня».
Юлианна Караулова показала кадры с ее личной вечеринки – с новорожденной дочерью. Светлана Бондарчук поделилась романтичным фото с возлюбленным, Ольга Орлова позирует на фоне автомобиля.
Настя Ивлеева делает селфи со своей фирменной прической, а Татьяна Навка показывает замечательные фотографии из путешествия по Италии.
Фото: Instagram Максима Галкина, Лукерьи Ильяшенко, Юлианны Карауловой, Светланы Бондарчук, Ольги Орловой, Насти Ивлеевой, Татьяны Навки, Лизы Арзамасовой, Валерии, Егора Крида
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