18 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Волкова открыла летний сезон: «У всех доброе утро?»

Марина Александрова тоже наслаждается солнцем: «Свежее морское жаркое фото, как заказывали».

Ольга Серябкина вовсю принимает витамин D.

Сергей Безруков — хозяйничает на даче: «"Газонокосильщик"... часть вторая... Жарищааааааа».

Анна Седокова поделилась уютом с возлюбленным: «Сегодня я пообещала ему меньше работать. И день без телефона . Я согласилась».

Анфиса Чехова покрасила волосы: «Наконец-то открылись салоны красоты».

Кристина Асмус поделилась историей: «Еду я сейчас в такси. Езжу я всегда на заднем сидении. За пассажирским. Сумка моя всегда лежит на сиденье рядом. Поскольку я ей пользуюсь во время поездки, она часто открыта. И водитель сейчас каааак затормозил резко. И всее, что у меня в ней было..разлетелось по салону. А мне же, как правило, нужно пол дома в сумку положить)))) Так, чисто на всякий случай».

Екатерина Климова сходила на шопинг с дочкой: «Мамочки, это у всех или только у меня дети за время самоизоляции выросли на два размера?»

Джиган и Оксана Самойлова поздравили сына с 4-м месяцем.

Анна Чиповская показала, как выглядела в детстве.