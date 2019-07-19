18 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

17-летний сын Элизабет Херли Дамиан показал необычный кадр из фотосессии для косметического бренда.
Максим Галкин с сыном взяли новую высоту.
Роман Юнусов показал фото с прогулки с младшим сыном.
«Показали своей принцессе зоопарк. Конечно, она его не запомнит, но эмоции, которые она испытала, не передать словами», – рассказал Дмитрий Тарасов.
Кристина Орбакайте, Катерина Шпица и Диана Арбенина вернулись из отпусков.
«У меня есть один страх, я боюсь высоты🙈сильно 🙈🙈 и каждый раз эти прыжки , и полеты....черт бы их побрал 😂🤦♀️все ради вас😁», – рассказала Светлана Лобода.
Светлана Зейналова умилила подписчиков видео с младшей дочкой.
Эвелина Бледанс поздравила сестру с днем рождения.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Позже расскажу о моём вчерашнем творческом вечере и внезапном приезде @fkirkorov , а пока... Мою любимую сестричку Майечку @kuhni_maya с Днём Рождения! Девочка моя , ты всю жизнь со мной рядом 💓 Хочу пожелать тебе здоровья и счастья, и оставляю здесь наши «молодые» фотографии. Пошлем ей кусочек вашей любви, ведь из родных у меня только Майюша, Сема и Коля.
Любовь Толкалина похвасталась отличной физической формой.
Ирина Пегова и Валерия показали фигуры в бикини #безфильтраифотошопа.
А как прошел ваш день?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!