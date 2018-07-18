18 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Андреева показала «страшное» видео из косметологического кабинета.
Марс не атакует!👽Кто-то на Марс собирается? Туда без подготовочки не пустят🚀🚀🚀.Есть ли жизнь на Марсе ,нет ли жизни на Марсе-науке не известно.😂😜🤣 Но вот что точно известно-марсианские цвета (пурпуры фффсякие благотворно действуют на состояние кожи.И позолоти личико-мои спутники по Инсте знают,о чём это я😜,плавно перетекает в красную мордашку.)А мой царь Леонид @dr.roganin и его 300 серебряных игл завершают дело и- вуаля!Вы спрашивали про секреты -выкладываю фффсёёё как на духу. #красота #уход #лицо #марс #косметология #девочки #девочкитакиедевочки #красотаспасетмир #красотка #зож #мотивация #я #супер #pretty #mars #planet #martian #oneness #ptettywoman #antiaging #look #face #healthylifestyle #perfect #good #feelgood #perfection #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет #марснеатакует
Надежда Сысоева поделилась трогательным фото со своим возлюбленным Ильей Бачуриным. Сергей Лазарев сделал традиционное фото со спасательным кругом, а Эвелина Бледанс стала хозяйкой моря: «Учитывая 12 градусов, море сегодня принадлежит мне. Хотя мать -злодейка и Семика намокала. Ведь главное настрой, и тогда всё в удовольствие и на пользу!».
Стас Михайлов признался в любви к лету, Юлия Меньшова показала свое счастье.
Полина Гагарина призналась, почему отсутствовала в Instagram два дня: «Мы на даче и я работаю Мамой в полном смысле этого слова и это кайф! Мы плавали в бассейне ( ну то есть Миюша, в своём надувном) , ели песок из песочницы 🤦🏼♀️, бегали на перегонки по травке и , конечно же, вкусно обедали на свежем воздухе, едой , приготовленной на гриле!». У Лены Темниковой выходной, а Екатерина Варнава показала австралийские танцы.
Ответ на вопрос предыдущего поста: Танцы ессссено были! с @evgenyborodenko 😂 Ребята-музыканты после того, как мы неистово впустились в пляс, перестали играть и продолжили только, когда мы ушли😂😂😂😂😂😂😂 Как понимаете, конкуренция в Австралии бЭшенная 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #дуэтПереспелые И p.s.: МЫ В КУРТКАХ, ПОТОМУ ЧТО В АВСТРАЛИИ СЕЙЧАС ЗИМААА, а не потому что я на голову тепленькая!😂😂😂😂😂хотя не без этого.. Аплодисменты, пожалуйста👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼
Дарья Повереннова поделилась фотографиями прогулки по Болонье.
Прогулка по Болонье #bologna проходила с местным гидом Габриэлем. Первый раз в жизни взяла уличный тур, и, надо сказать, мне очень понравилось! Обычно я сама накануне изучаю достопримечательности и простраиваю маршруты. Но тут у нас было совсем немного времени, и вариант с местным гидом оказался очень правильным! А как вы путешествуете? И да! Болонья - must seen!! #italy @polyaray @oleg.png
Симона Юнусова рассказала, почему ее внучка Алиса не сможет выступить на отчетном концерте своей балетной школы: «Бывает так: готовишься к выступлению, нервничаешь, шьёшь костюмы, считаешь часы, собираешь сумки с реквизитом и вдруг, накануне у ребёнка поднимается температура до 39!😭😭😭 Уже ночью, меняя мокрое полотенце на горячем лобике, понимаешь, что всё, мы никуда не едем! Мысль о том, что всех подвёл сидит, как заноза и не даёт сомкнуть глаз! Утром говорю Алисе, что для нас концерт не состоится. Слёзы градом...потом главный вопрос:- Это значит, что Филипп будет танцевать с другой девочкой?!!!😭 Что тут скажешь? - Да, в жизни так бывает, есть вещи, которые от нас никак не зависят, но мы будем рядышком, я от тебе не отойду. Мы будем смотреть на часы и желать удачного выступления нашим детям, мамам, артистам и педагогам! Простите дорогие зрители! Я точно знаю, что вы останетесь довольны, все очень старались! Так бывает... @masterskayabaleta_camp @vladimirolga @rus_gavisov @dnk_kids 🙏😔 P.S Ничего, мы ещё потанцуем! Впереди третья смена! А у нас пижамная вечеринка под Нурофеном!💪🙌❤️».
Фото: instagram