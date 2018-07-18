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18 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Надежды Сысоевой

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Екатерина Андреева показала «страшное» видео из косметологического кабинета.

Надежда Сысоева поделилась трогательным фото со своим возлюбленным Ильей Бачуриным. Сергей Лазарев сделал традиционное фото со спасательным кругом, а Эвелина Бледанс стала хозяйкой моря: «Учитывая 12 градусов, море сегодня принадлежит мне. Хотя мать -злодейка и Семика намокала. Ведь главное настрой, и тогда всё в удовольствие и на пользу!».

Стас Михайлов признался в любви к лету, Юлия Меньшова показала свое счастье.

#счастьеестьегонеможетнебыть☀️☘️🌊🙏🏻

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)

Полина Гагарина призналась, почему отсутствовала в Instagram два дня: «Мы на даче и я работаю Мамой в полном смысле этого слова и это кайф! Мы плавали в бассейне ( ну то есть Миюша, в своём надувном) , ели песок из песочницы 🤦🏼‍♀️, бегали на перегонки по травке и , конечно же, вкусно обедали на свежем воздухе, едой , приготовленной на гриле!». У Лены Темниковой выходной, а Екатерина Варнава показала австралийские танцы.

Дарья Повереннова поделилась фотографиями прогулки по Болонье.

Симона Юнусова рассказала, почему ее внучка Алиса не сможет выступить на отчетном концерте своей балетной школы: «Бывает так: готовишься к выступлению, нервничаешь, шьёшь костюмы, считаешь часы, собираешь сумки с реквизитом и вдруг, накануне у ребёнка поднимается температура до 39!😭😭😭 Уже ночью, меняя мокрое полотенце на горячем лобике, понимаешь, что всё, мы никуда не едем! Мысль о том, что всех подвёл сидит, как заноза и не даёт сомкнуть глаз! Утром говорю Алисе, что для нас концерт не состоится. Слёзы градом...потом главный вопрос:- Это значит, что Филипп будет танцевать с другой девочкой?!!!😭 Что тут скажешь? - Да, в жизни так бывает, есть вещи, которые от нас никак не зависят, но мы будем рядышком, я от тебе не отойду. Мы будем смотреть на часы и желать удачного выступления нашим детям, мамам, артистам и педагогам! Простите дорогие зрители! Я точно знаю, что вы останетесь довольны, все очень старались! Так бывает... @masterskayabaleta_camp @vladimirolga @rus_gavisov @dnk_kids 🙏😔 P.S Ничего, мы ещё потанцуем! Впереди третья смена! А у нас пижамная вечеринка под Нурофеном!💪🙌❤️».

Фото: instagram

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