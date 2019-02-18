18 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дочь Екатерины и Александра Стриженовых показала очень весеннее селфи.
Денис Клявер показал нежное семейное фото: «Взяли мамулю в крепкие мужские родственные объятия. Пацаны совсем огромные. (Слева от меня Тимкин двоюродный брат). Ооочень тепло посидели! Как же я люблю такие вечера! Мусик, ты лучшая».
Пока еще супруга Башарова показала забавное видео с сыном:
Ляйсан Утяшева показала, как сама избавляется от рисунков на стенах: «Когда дети - художники, тогда мама - маляр. А как прошли ваши выходные? #матьвделе Фото: Роберт Воля».
Ким Кардашьян, Евгений Папунаишвили и Настасья Овечкина поделились фотографиями подросших детей.
Гарик Мартиросян показал, как выглядел в юности: «Я. Ровно 20 лет назад. В составе команды КВН "НОВЫЕ АРМЯНЕ" г. Ереван».
Похудевшая Мария Шумакова рассказала о своем рационе:
Был большой отклик на пост о спорте. Сегодня поделюсь с вами некоторыми принципами, которые помогают терять вес или сохранить, то что имеешь. Первое! 💁🏻♀️Надо просто забыть слово «диета»! Навсегда! Либо вы находите решимость перестроить всё своё питание, либо живете, как жили раньше. Думаю, надо честно взглянуть на свой рацион. Составить список полезных продуктов, которые вам по-настоящему нравятся и изменить образ жизни. Вы не садитесь на диету, вы меняете свой образ жизни. И даже если вдруг в него ворвался торт со взбитыми сливками, на следующий день вы так же возвращаетесь в привычный график, спокойно, отказавшись от чувства вины. Если вы сильно привязаны, к чему-то дико вредному подумайте, какие здоровые аналоги существуют. Во-первых есть огромное количество ЗОЖ-десертов, а во вторых ваша «любовь» может быть просто привычкой к усилителям вкуса. 2. 💦Вода. Помню на голодание мы часто шутили «хочешь есть -попей воды». Это, конечно же, ирония, но доля истины в этом есть. Если вы будете выпивать стакан Воды минут за 20 до приема пищи, то съедите меньше. И вообще, 2 литра в день сделают своё дело. Вода помогает и вечером, когда вы решили отказаться от пищипосле 19. 3.🍐Концентрируйтесь, на том, что едите. Конечно, в безумном графике это может не получаться, но пусть это войдёт в привычку. Когда вы едите отключите телевизор, уберите мобильный телефон, постарайтесь не болтать. Концентрируйтесь на вкусовых качествах блюда. Именно поэтому, не очень люблю есть с кем-то, непременно отвлекаюсь на увлекательные беседы. Но поделившись со своим партнером подобным подходом можно попробовать это вместе. 4. ⏰Да, это дико сложно, но мне помогает не есть после 19.00. Стараюсь занимать себя делами, пить больше воды и повторяю, как мантру «Еда тебе не поможет». Иногда бывают исключения, вот недавно, была на ужине Килиан и просто не могла себе отказать в удовольствие. На следующий день без чувства вины, спокойно возвращаюсь к привычному графику. 5. Пустой холодильник. Я не покупаю много еды. И стараюсь, чтобы дома, еда была полезная. Многие семейные барышни жалуются, что не могут себе этого позволить. ⬇️Продолжение в комментариях⬇️
Надежда Бабкина показала фотографии со звездными друзьями: «Поздравили прекрасную Ирину Муравьеву с Днем Рождения, с Юбилеем!!»
Сегодня отмечали юбилей Ирины Муравьёвой! Редкое сочетание безграничной актёрской смелости и невероятной человеческой деликатности!!!Обнимаем и поздравляем!#москваслезамневерит #самаяобаятельнаяипривлекательная #карнавал #иринамуравьева #народнаяартистка #домпашкова @victoria_andreyanova_official @parolebyva
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram