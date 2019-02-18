18 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дочь Екатерины и Александра Стриженовых показала очень весеннее селфи.

Денис Клявер показал нежное семейное фото: «Взяли мамулю в крепкие мужские родственные объятия. Пацаны совсем огромные. (Слева от меня Тимкин двоюродный брат). Ооочень тепло посидели! Как же я люблю такие вечера! Мусик, ты лучшая».

Пока еще супруга Башарова показала забавное видео с сыном: