Дарья Повереннова призналась, что любит общественный транспорт: «Эта фотка меня очень хорошо характеризует, как путешественника. Я очень люблю передвигаться за границей на общественном транспорте: электрички, автобусы, внутренние перелеты. Я в этом чувствую романтику Путешествия. Потом, в общественном транспорте можно наблюдать за людьми, что мне, как актрисе интересно».Наталья Подольская встретилась с подругой в путешествии: «По соседски повстречались с @nastia_tsvetaeva в солнечной Герцлии 🌞🌞🌞. Болтали и болтали. Я считаю чем больше друзей по свету, тем лучше».Сальма Хайек похвасталась фотографией с пляжа.Стас Костюшкин порадовал поклонниц «мощным» селфи.Альбина Джанабаева показала, как работает над телом: «Трудовые будни, а вообще это большое удовольствие!» Екатерина Волкова заинтриговала: «Возвращение в родные пенаты — это всегда не просто так! В этих стенах прошло 10 лет чудесной жизни. А сколько ещё впереди?»Мария Погребняк удивила сменой имиджа: «Челка рулит или нет?»Евгений Папунаишвили поделился милой фотографией с дочерью: «Хочет вылечить папу, но тренируется пока на Хлое😂😍».Анфиса Чехова рассказала о проказнике-сыне: «Застукала Соломона за странным занятием: он пытался подобрать код к нашему новому сейфу, чтобы там "захоронить" (с его слов) самое ценное что у нас есть: Картошку».Светлана Зейналова поделилась милым видео: «Творчество старшей Сестры подвигает Веронику на подвиги 😂😂😂 она обожает есть и смотреть записи с Сашиных выступлений, и.... подпевать. 😀😀 а ещё она поёт вместе с Пресняковым -это я как нибудь отдельно сниму. И совсем огонь, когда она слушает песню Мамонтенка про маму и плачет 😛🙈 артистка будет». Ирина Пегова показала рабочий процесс: «Все отзвучала!!!!!!! Ааааааааа это всегда не просто!»Светлана Бондарчук поделилась уютной домашней фотографией. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!