О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

До Нового года остается все меньше дней. Звезды все больше времени проводят на съемках традиционных «огоньков». На одном из таких мероприятий Полина Гагарина станцевала с Александром Ревва, а Наталья Ионова и Нюша померялись фигурами. На другом — Ани Лорак, Вера Брежнева и Сергей Лазарев сделали забавный кадр: «Просто лучшие всегда вместе». На третьем — Стас Пьеха и Анастасия Заворотнюк высказали желание стать альтернативными Дедушкой Морозом и Снегурочкой.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Дек 18 2017 в 10:16 PST

Джорджина Родригес поделилась семейной фотографией с Криштиану Роналду. Наталья Шкулева тоже показала фото с отцом своего ребенка:

Публикация от Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) Дек 18, 2017 at 5:45 PST

Анна Нетребко наслаждается каникулами с сыном: «Глинтвейн и пунш и сосиски! Щщщщастье!» Сергей Жуков — с женой: «С любимой @burdregina и в горах не страшно заблудиться». Анастасия Костенко похвасталась нежным признанием от Дмитрия Тарасова:

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Дек 18 2017 в 12:55 PST

А Ольга Бузова — морем цветов от «незнакомца»:

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 18 2017 в 2:25 PST

Милана Кержакова намекнула на ссору с мужем: «Мой отец всегда просил оставить его фамилию. Люблю тебя, папа. Ты единственный настоящий мужчина в моей жизни».

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Дек 17, 2017 at 9:11 PST

Ксения Бородина опубликовала забавное видео с дочками:

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Дек 18, 2017 at 8:10 PST

Мама Тимати показала, как он развлекается с дочкой:

Публикация от simona280 (@simona280) Дек 18, 2017 at 1:16 PST

Публикация от simona280 (@simona280) Дек 18, 2017 at 4:33 PST

Виктория Боня гордится подрастающей наследницей: «Завтра у нас волнительный день))) Анджелиша будет выступать на большой сцене. Посмотрим, как она справится))». Елена Исинбаева показала «беременное» фото. Светлана Бондарчук отпраздновала день рождения:

Публикация от VR (@a030aa) Дек 18, 2017 at 7:25 PST

Певица Елка рассказала, чем каждый из нас может помочь братьям меньшим:

Публикация от Елизавета Вальдемаровна (@elkasinger) Дек 18, 2017 at 10:27 PST

Анна Семенович ждет видео на песню «Корпоратив»:

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Дек 18, 2017 at 4:50 PST