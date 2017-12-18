О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

До Нового года остается все меньше дней. Звезды все больше времени проводят на съемках традиционных «огоньков». На одном из таких мероприятий Полина Гагарина станцевала с Александром Ревва, а Наталья Ионова и Нюша померялись фигурами. На другом — Ани Лорак, Вера Брежнева и Сергей Лазарев сделали забавный кадр: «Просто лучшие всегда вместе». На третьем — Стас Пьеха и Анастасия Заворотнюк высказали желание стать альтернативными Дедушкой Морозом и Снегурочкой.

Джорджина Родригес поделилась семейной фотографией с Криштиану Роналду. Наталья Шкулева тоже показала фото с отцом своего ребенка:

Анна Нетребко наслаждается каникулами с сыном: «Глинтвейн и пунш и сосиски! Щщщщастье!» Сергей Жуков — с женой: «С любимой @burdregina и в горах не страшно заблудиться».

Анастасия Костенко похвасталась нежным признанием от Дмитрия Тарасова:

А Ольга Бузова — морем цветов от «незнакомца»:

Милана Кержакова намекнула на ссору с мужем: «Мой отец всегда просил оставить его фамилию. Люблю тебя, папа. Ты единственный настоящий мужчина в моей жизни».

Ксения Бородина опубликовала забавное видео с дочками:

Мама Тимати показала, как он развлекается с дочкой:

Виктория Боня гордится подрастающей наследницей: «Завтра у нас волнительный день))) Анджелиша будет выступать на большой сцене. Посмотрим, как она справится))». Елена Исинбаева показала «беременное» фото.

Светлана Бондарчук отпраздновала день рождения:

Публикация от VR (@a030aa)

Певица Елка рассказала, чем каждый из нас может помочь братьям меньшим:

Анна Семенович ждет видео на песню «Корпоратив»:

Фото: instagram