18 декабря: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
До Нового года остается все меньше дней. Звезды все больше времени проводят на съемках традиционных «огоньков». На одном из таких мероприятий Полина Гагарина станцевала с Александром Ревва, а Наталья Ионова и Нюша померялись фигурами. На другом — Ани Лорак, Вера Брежнева и Сергей Лазарев сделали забавный кадр: «Просто лучшие всегда вместе». На третьем — Стас Пьеха и Анастасия Заворотнюк высказали желание стать альтернативными Дедушкой Морозом и Снегурочкой.
Джорджина Родригес поделилась семейной фотографией с Криштиану Роналду. Наталья Шкулева тоже показала фото с отцом своего ребенка:
Анна Нетребко наслаждается каникулами с сыном: «Глинтвейн и пунш и сосиски! Щщщщастье!» Сергей Жуков — с женой: «С любимой @burdregina и в горах не страшно заблудиться».
Анастасия Костенко похвасталась нежным признанием от Дмитрия Тарасова:
А Ольга Бузова — морем цветов от «незнакомца»:
Милана Кержакова намекнула на ссору с мужем: «Мой отец всегда просил оставить его фамилию. Люблю тебя, папа. Ты единственный настоящий мужчина в моей жизни».
Ксения Бородина опубликовала забавное видео с дочками:
Мама Тимати показала, как он развлекается с дочкой:
Виктория Боня гордится подрастающей наследницей: «Завтра у нас волнительный день))) Анджелиша будет выступать на большой сцене. Посмотрим, как она справится))». Елена Исинбаева показала «беременное» фото.
Светлана Бондарчук отпраздновала день рождения:
Певица Елка рассказала, чем каждый из нас может помочь братьям меньшим:
Анна Семенович ждет видео на песню «Корпоратив»:
Фото: instagram