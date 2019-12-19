18 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Саша Стриженова анонсировала день своего рождения: «19 декабря 2019 года встречаю свои 19 лет) сегодня мое счастливое число со мной. Пусть и этот год будет счастливым».

Алла Довлатова показала фото красавицы-мамы: «Друзья! И в первую очередь — Родители! Я пишу этот пост для Вас. Это пост благодарности моей маме Ирине! Ночь — это время откровений. Всеми моими успехами в жизни я обязана своим родителям. И, конечно, Маме! Мама воспитывала меня в любви к искусству (Русский Музей, Эрмитаж), к классической музыке (Филармония и Опера) к балету... Моя мама вела со мной откровенные разговоры... однажды ей в детском саду вменили, что я веду разлагающие беседы со сверстниками (говорю им о том, что нас всех не покупали в магазине и не нашли в капусте, а родили мамы и четко объясняла откуда мы появились и как туда попали...) Я считаю, что благодаря такому воспитанию я сформировалась в самодостаточную Личность, уважающую себя и общество. Благодаря такому воспитанию я обрела нежную и восприимчивую Душу, способную любить и сопереживать».

Владимир Пресняков и Наталья Подольская поделились теплыми «беременными» воспоминаниями: «Этому фото почти 5 лет ❤️».

Саша Савельева поделилась фотографией своих стройных ног: «Это было недавно... это было давно. Гастроли с гр. Фабрика. Теплые воспоминания».

Настя Ивлеева похвасталась ярким цветом волос.

Возлюбленная Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес показала горнолыжный лук.

Алена Свиридова поделилась впечатлениями: «Большой театр — всегда событие. Опера Борис Годунов. Классическая постановка, настоящий русский размах! Очень красиво, друзья мои».

Певица Жасмин анонсировала свое появление в новогоднем шоу: «Как сказал мне Денис Клявер на съемочной площадке: "Что, Джесси, тебе даже роли не досталось?" В новогоднем мюзикле "1001 ночь" буду играть почти саму себя — Жасмин. Смотрите на НТВ 31 декабря, получилось очень атмосферно и круто».