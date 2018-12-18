18 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алана Мамаева показала, как дети скучают по папе-футболисту: «Паша не может обнять своих детей, уже как два месяца. Разве это не наказание? Он никого не лишил такой возможности... Только я знаю, какой он любящий и заботливый отец, и представляю, как он по ним скучает... #мамаев»

Анастасия Костенко рассказала об отдыхе на Мальдивах: «Остров нам, определенно, понравился. Ощущение, будто никого больше нет, полная тишина и гармония. И главный плюс- никакого дресс-кода (на других островах в ресторан можно строго в закрытой обуви мужчинам, короче — классика). А здесь — Полная свобода. От правил, от мнений от чьих-то установок. И это класс. Настоящий отдых. Просто живёшь и наслаждаешься, забывая о том, какой сейчас день недели».

Владимир Пресняков и Юлия Ковальчук вспоминают отдых в ОАЭ с половинками. «Отдых с семьей — самое счастливое время. Это великое множество ярких впечатлений, которые остаются в памяти навсегда! Одна из таких поездок, фотографии из которой я очень люблю пересматривать — это наше путешествие в Дубай. Фантастический город будущего с нереальной энергетикой! Еще ни разу не слышал, чтобы он кого-нибудь оставил равнодушным», — написал музыкант. «Я вот настоящую холодную зиму правда очень люблю, но каждый раз вновь задаюсь вопросом, откуда черпать силы. Конечно, это могут быть домашние посиделки с родными, уютная одежда, горячий чай и вкуснятина всякая — все это помогает, но чего-то явно не хватает... Мой выбор — загореться мечтой о потрясающем отпуске ))», — рассказала певица.

Дарья Чаруша нашла плюсы в прибавке веса: «Когда поправился на 5 кг и понимаешь, что это лучшее, что могло случиться с твоим телом за последние пол года. Никогда я так не наслаждалась в примерочных белья, как сейчас».

Сати Казанова призналась, что ворует еду у мужа: «У нас с мужем уже образовались забавные момэнты жизни, как, например, заказ еды в ресторане. "Милый, знаешь, я на ночь ризотто не ем, десерт тоже не буду, а вот ты себе закажи — я, может, кусочек попробую... Хорошо, Сифо (так он мило меня называет по кабардински). Официанты принимают заказ: приносят мой здоровый и скучный салат и его соблазнительный ризотто, пиццу и десерт... Девчат, признайтесь, я ж не одна такая, кто подъедает полтарелки у мужа, - "я только попробую"...? В итоге, я снова согрешила, а муж остался голодным».

Екатерина Андреева показала специальную гимнастику для любительниц шпилек: «Сестра моей бабушки, Мария, до 95 лет ходила на работу на каблучках. Не признавала она старческие шаркающие тапки и шаркающую походку. И меня научила такому же отношению к жизни. Мы — то, что мы о себе думаем. И никак иначе. Плазма мыслеформы-это живая био-субстанция. И то, что вы в голове у себя сформируете, то и будет. Гимнастика для ступней-делать, чтоб не шатало в круговерти жизни. Устоишь на кирпичике — не свалишься, если кто-то локтями расталкивать начнет. Завяжешь пальцы в узелок, развяжешь — и проблемы отойдут на второй план».