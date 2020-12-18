18 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ани Лорак в студии «Вечернего Урганта» показала себя в стильно образе. Для съемок она надела кожаный комбинезон темно-зеленого цвета.

Владимир Пресняков показал, в каких костюмах он и его жена Наталья Подольская побывали на дне рождения Светланы Бондарчук. Фанаты пришли к выводу, что в индийских нарядах артисты смотрятся гармонично.

Рики Мартин опубликовал редкое фото подросшего сына Ренна, который все больше становится похож на отца.

Жанна Эппле поздравила старшего сына Потапа с днем рождения и показала уютное фото с ним и внуком.