18 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/irinashayk/
Ирина Шейк поделилась с поклонниками новогодним настроением: она показала, какого снеговика слепила в своем заснеженном дворе.
Любовь Успенская опубликовала фото с Александром Овечкиным и рассказала, что хоккеиста проводили на соревнования в США.
Катя Лель Сменила имидж, покрасив волосы в ярко-фиолетовый цвет. Певица устроила с дочерью зажигательные танцы, а ролик разместила в социальной сети.
Андрей Аршавин показал, как он выглядел в садиковом детстве. В Instagram он опубликовал фото с новогоднего утренника.
Любовь Толкалина показала в соцсети живописное фото с черноморского побережья в Ялте.
Ольга Кабо разместила в блоге милое фото с сыном Витей.
Наталья Сенчукова похвасталась новой стрижкой. Поклонники отметили, что она помолодела на 20 лет.
Анна Седокова позавчера отметила 38-летие. в Тот день недоброжелатели устроили ей настоящую травлю. И в ответ всем хейтерам певица опубликовала кадры жаркой фотосессии, где показала себя во всей красе.
Дмитрий Маликов рассказал о своих необычных желаниях.
Ани Лорак в студии «Вечернего Урганта» показала себя в стильно образе. Для съемок она надела кожаный комбинезон темно-зеленого цвета.
Владимир Пресняков показал, в каких костюмах он и его жена Наталья Подольская побывали на дне рождения Светланы Бондарчук. Фанаты пришли к выводу, что в индийских нарядах артисты смотрятся гармонично.
Рики Мартин опубликовал редкое фото подросшего сына Ренна, который все больше становится похож на отца.
Жанна Эппле поздравила старшего сына Потапа с днем рождения и показала уютное фото с ним и внуком.
Фото видео: Instagram Жанны Эппле, Рики Мартина, «Вечернего Урганта», Владимира Преснякова, Дмитрия Маликова, Анны Седоковой, Натальи Сенчуковой, Ольги Кабо, Любови Толкалиной, Андрея Аршавина, Кати Лель, Любови Успенской, Ирины Шейк
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