18 августа: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Ани Лорак показала нежное фото с мужем. Анита Цой — фото с сестрой: «У моей любимой сестренки день рождения. Наташа старшенькая из четырех сестер. До сих пор приглядывает за нами. Сейчас сидим в корейском рестике всей семьей и вспоминаем наши детские приключения». Юлия Ковальчук — проводит время с мамой: «Мамуля приехала».
Нюша продолжает работать над телом даже в романтическом путешествии. Анна Шульгина показала, какие сладости нужно есть, чтобы не потолстеть. Горячая Роза Сябитова нашла архивное фото.
Ольга Куриленко примерила парик. Ольга Орлова — новый образ: «Никогда не любила эксперименты над собой. Стрижка, модный мейкап , необычный образ, и даже яркий маникюр заставляли меня чувствовать себя не в своей тарелке. Хотя, я никогда не была консерватором, даже любила новизну , но только не в своём внешнем виде))). Сколько раз я смотрела на других , и восхищалась их смелости, но сама... ни в какую!!! И всегда меня параллельно мучал вопрос- это что болезнь? Почему люди, в основном женщины, боятся экспериментировать над собой?»
Ксения Собчак показала фото из серии «плавающий Платон». Наталья Водянова поделилась нежной фотографией: «К вопросу о моей диете». Филипп Киркоров показал новое фото детей. Тутта Ларсен показала подросшего сына: «Мамма мия... И ноги у него уже волосатые!»
Эвелина Бледанс похвасталась «урожаем»:
Алексей Панин скучает по бывшей жене: «Люди начали волноваться и задавать вопросы про Люсю. Она жива! С ней всё хорошо! Просто мы, временно, не вместе! Вот так и живу, штамп есть, а жены нет». Дана Борисова — по дочери: «На следующей неделе буду уже в России, в Крыму, в лагере НАС, где встречи со мной ждут сотни людей. Не знаю до сих пор состоится ли 27 августа в день десятилетия моего ангела встреча с доченькой, разрешит ли мне Макс увидеть Ее, ответ он до сих пор не дал. Я не видела Ее с 26 апреля. Я просто верю. Люблю всех, приезжайте ко мне в Крым».
Дмитрий Шепелев поучаствовал в передаче «Кто хочет стать миллионером»: «Скажу честно, дома перед телевизором я играю гораздо увереннее».
Фото: instagram.com