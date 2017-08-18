Новое фото сына Ксении Собчак, подросший ребенок Тутты Ларсен, фотографии Аниты Цой и Юлии Ковальчук с близкими и не только — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Ани Лорак показала нежное фото с мужем. Анита Цой — фото с сестрой: «У моей любимой сестренки день рождения. Наташа старшенькая из четырех сестер. До сих пор приглядывает за нами. Сейчас сидим в корейском рестике всей семьей и вспоминаем наши детские приключения». Юлия Ковальчук — проводит время с мамой: «Мамуля приехала».

Нюша продолжает работать над телом даже в романтическом путешествии. Анна Шульгина показала, какие сладости нужно есть, чтобы не потолстеть. Горячая Роза Сябитова нашла архивное фото.

Ольга Куриленко примерила парик. Ольга Орлова — новый образ: «Никогда не любила эксперименты над собой. Стрижка, модный мейкап , необычный образ, и даже яркий маникюр заставляли меня чувствовать себя не в своей тарелке. Хотя, я никогда не была консерватором, даже любила новизну , но только не в своём внешнем виде))). Сколько раз я смотрела на других , и восхищалась их смелости, но сама... ни в какую!!! И всегда меня параллельно мучал вопрос- это что болезнь? Почему люди, в основном женщины, боятся экспериментировать над собой?»

Ксения Собчак показала фото из серии «плавающий Платон». Наталья Водянова поделилась нежной фотографией: «К вопросу о моей диете». Филипп Киркоров показал новое фото детей. Тутта Ларсен показала подросшего сына: «Мамма мия... И ноги у него уже волосатые!»

Эвелина Бледанс похвасталась «урожаем»: