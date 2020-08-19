18 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова поделилась опытом любителя книг: «Каждый год ставлю себе литературные цели, но мне очень не хватает системы и мотивации и, что важно, единомышленников) Если вы так же в поисках системы, мотивации и круга общения, подписывайтесь на @bookz.club. Будем читать хором) организованно и много».
Звезда «Камеди клаб» Гарик Мартиросян сбрил волосы: «Летняя прическа в деле! Опять побрился налысо. Думал, что буду похож на Джейсона Стейтема или на Брюса Уиллиса. Снова получился просто лысый Мартиросян».
Новоиспеченный муж Светланы Бондарчук Сергей Харченко поделился романтической фотографией с супругой.
Ромэо Бекхэм показал селфи с красавицей-девушкой.
Джиган и Оксана Самойлова отметили небольшую круглую дату - их сыну исполнилось 6 месяцев. «Полгодика сегодня нашему сыну))) Это ж надо было родиться в этом сумасшедшем 2020 году))) Время идет слишком быстро)) Я еще не успела надышаться твоим ангельским запахом и насладиться твоими самыми искренними улыбками)) Расти помедленнее пожалуйста))) Но всегда здоровым и самым счастливым», - написала мама малыша.
Александр Овечкин показал новые фотографии старшего сына:
Светлана Лобода показала нежное фото с дочками: «А вечерами мы с девчонками устраиваем дефиле вокруг бассейна».
Певица Натали гордится подросшим сыном - растет помощником.
Ксения Алферова показала своего помощника:
Маргарита Симоньян поделилась семейным рецептом:
View this post on Instagram
Поскольку мой отец — заядлый рыбак, рыбу мы едим очень часто. ⠀ Иногда самые вкусные части уже с'ели, а остатки выбрасывать жалко. ⠀ В таком случае мы варим рыбный суп. ⠀ Берем голову, кости — вообще все, что осталось от рыбы — лосося или другой рыбы, — и варим в двух литрах воды. ⠀ Туда же кидаем 2 столовые ложки семян укропа, пару веточек свежего укропа, душистый и черный перец горошком, лавровый лист и одну луковицу. ⠀ Сваренный бульон процеживаем в другую кастрюлю и кидаем туда картошку, нарезанную мелкими квадратиками, и нарезанный сельдерей. ⠀ Когда картошка готова, добавляем в бульон консервированного краба, кукурузу из банки и любые морепродукты — креветки, или семгу, или форель небольшими кусочками, мидии — что угодно. ⠀ Плавленый сыр смешиваем в блендере с небольшим количеством жидкости из супа, сбиваем, пока не исчезнут комочки, затем добавляем в кастрюлю с супом. ⠀ Все!:) ⠀ #воскресныйужин
Сергей Лазарев поделился радостью:
Жизель Бундхен сделала стойку на голове.
Пинк показала, как смело седлает волны на серфе.
Сергей Безруков тоже наслаждается морем: «Доброй ночи, Дорогие мои, Хоррошие!!!!!! Мореееее! Летооооооо!!! Завтра "И ЖИЗНЬ, И ТЕАТР, И КИНО" в Севастополе...Жду вас!»
Фото и видео: Instagram /@melnikovadsh /@martirosian_official /@sirg74 /@romeobeckham /@samoylovaoxana /@lobodaofficial /@natali_star74 /@gisele /@pink /@s_bezrukov /@aleksandrovechkinofficial /@m_simonyan /@lazarevsergey /@ksenialferova
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!