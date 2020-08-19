18 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова поделилась опытом любителя книг: «Каждый год ставлю себе литературные цели, но мне очень не хватает системы и мотивации и, что важно, единомышленников) Если вы так же в поисках системы, мотивации и круга общения, подписывайтесь на @bookz.club. Будем читать хором) организованно и много».

Звезда «Камеди клаб» Гарик Мартиросян сбрил волосы: «Летняя прическа в деле! Опять побрился налысо. Думал, что буду похож на Джейсона Стейтема или на Брюса Уиллиса. Снова получился просто лысый Мартиросян».

Новоиспеченный муж Светланы Бондарчук Сергей Харченко поделился романтической фотографией с супругой.

Ромэо Бекхэм показал селфи с красавицей-девушкой.

Джиган и Оксана Самойлова отметили небольшую круглую дату - их сыну исполнилось 6 месяцев. «Полгодика сегодня нашему сыну))) Это ж надо было родиться в этом сумасшедшем 2020 году))) Время идет слишком быстро)) Я еще не успела надышаться твоим ангельским запахом и насладиться твоими самыми искренними улыбками)) Расти помедленнее пожалуйста))) Но всегда здоровым и самым счастливым», - написала мама малыша.

Александр Овечкин показал новые фотографии старшего сына: