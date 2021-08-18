18 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
До конца лета осталось ровно.. две недели. А это значит, что в лентах Instagram все реже будут появляться летние фотографии и все чаще — кадры со съемок и проектов. А пока — Нюша и Наталья Подольская наслаждаются «каникулами» у моря, а семейные пары, Ляйсан Утяшева с Павлом Волей и Регина Тодоренко с Владом Топаловым, для своего досуга уже утеплились. Если первые встречали романтический рассвет на вершине горы, то вторые — вместе с маленьким сыном ловили рыбу, отплыв от берега на много километров.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @volkonskaya.reshetova
Завершает свои испанские приключения и другая чета — Светлана Бондарчук с мужем поделилась последней красочной фотоподборкой и отправились в новую точку для релакса перед тем, как окончательно вернуться в Москву и приступить к съемкам интервью для канала Светы.
Регина не может сдержать улыбку — первый улов, совместный с сыном. Молодые родители любят активно проводить время и приобщают к этому ребенка: «Миш, твоя первая рыбалка случилась на Камчатке в Тихом океане», — подписала она новые публикации.
47-летняя актриса Олеся Судзиловская все еще принимает солнечные и морские ванны. Фантастическую фигуру она не боится показывать в видео. Если во время московских будней, Олеся предпочитает сдержанный классический стиль, то на отдыхе позволяет себе расслабиться и не выделяется среди туристов.
Мария Горбань продолжает с легкостью переносить первые месяца беременности. Ей не сидится на месте — в день у нее всегда несколько дел. При этом, она не оставляет малыша няням, а почти всегда берет его с собой.
Медитация у моря, что может быть лучше. Вера Брежнева умеет «зажигать» на сцене, но и знает, как наполнить себя энергией. Для этого ей достаточно побыть наедине со своими мыслями и природой.
Глядя на публикации звезд сегодня, вспоминаются слова Рэя Бредбери: «Августовские дни надо закладывать меж страниц книг как закладки, чтобы потом вытряхивать их жар в промозглом ноябре, достав эту книгу с полки...». Селебрити следуют этому завету на все 100%.
Фото и видео: Instagram
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