18 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

До конца лета осталось ровно.. две недели. А это значит, что в лентах Instagram все реже будут появляться летние фотографии и все чаще — кадры со съемок и проектов. А пока — Нюша и Наталья Подольская наслаждаются «каникулами» у моря, а семейные пары, Ляйсан Утяшева с Павлом Волей и Регина Тодоренко с Владом Топаловым, для своего досуга уже утеплились. Если первые встречали романтический рассвет на вершине горы, то вторые — вместе с маленьким сыном ловили рыбу, отплыв от берега на много километров.